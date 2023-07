Come cancellare la cronologia di Google Maps

Google Maps è un compagno di viaggio essenziale grazie alla sua ricchezza di funzioni utili. Tuttavia, potresti non sapere che memorizza una cronologia di tutto ciò che hai cercato e dei luoghi che hai visitato (se hai attivato i dati sulla posizione). Questa funzione può essere utile se devi recuperare qualcosa che hai cercato in precedenza, ma per motivi di privacy, potresti voler eliminare la cronologia delle ricerche e delle navigazioni. Questa guida mostra come eliminare la cronologia delle ricerche di Google Maps su app Android e iOS.

Google sincronizza la tua cronologia delle ricerche sui dispositivi a cui è stato eseguito l’accesso con lo stesso account, quindi basta usare uno dei dispositivi in cui hai effettuato il login col tuo account per cancellare tutte le cronologie.

Cosa succede quando elimino la mia cronologia delle ricerche di Google Maps?

L’eliminazione della cronologia delle ricerche impedisce agli elementi cercati di comparire nelle tue ricerche recenti. Puoi eliminare singoli elementi o elementi all’interno di un intervallo personalizzato (o anche sempre). La rimozione di un elemento dalla cronologia delle ricerche di Google Maps non rimuove il luogo dagli elenchi. Anche le tue recensioni di un luogo rimangono. Se desideri eliminare questi elementi, devi trovarli manualmente.

Cancella la cronologia delle ricerche utilizzando il tuo telefono o tablet Android

Se hai il tuo telefono Android a portata di mano, la cancellazione della cronologia delle ricerche richiede un paio di passaggi dall’app Google Maps:

Apri l’app sul tuo telefono.

Tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra.

Tocca Impostazioni.

Scorri verso il basso e tocca Cronologia di Maps.

Per eliminare in blocco, tocca il pulsante Elimina a destra dello schermo.

Per eliminare una singola attività di ricerca, scorri verso il basso e tocca la X accanto ad essa

Per eliminare automaticamente la tua attività dopo un certo periodo di tempo, tocca Elimina automaticamente.

Cancella la cronologia delle ricerche di Google Maps sul tuo iPhone o iPad

Eliminare la cronologia delle ricerche di Google Maps su iOS è semplice come cancellarla su Android.