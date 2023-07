YouTube conferma che sta limitando gli ad-block su mobile e desktop

Gli annunci pubblicitari di YouTube sono sfuggiti di mano negli ultimi anni ma, nonostante ciò, sono ancora necessari per gestire i costi di gestione della piattaforma video più grande del mondo e pagare i milioni di creatori che rendono tutto possibile. Ora, la società sta confermando che sta attivamente testando il blocco degli ad blocker su YouTube, e questo sembra includere anche sui dispositivi mobili.

Il mese scorso alcuni utenti hanno visto YouTube testare il blocco limitato del blocco degli annunci sul sito web. Il test è stato definito un “esperimento” all’epoca e, naturalmente, è stato accolto con aspre critiche da coloro che utilizzavano gli ad blocker.

Nell’ultima settimana, questi test sembrano essersi ampliati. Ciò è iniziato con un nuovo metodo di blocco del desktop condiviso su Reddit che bloccava gli ad blocker su YouTube dopo che un utente aveva guardato tre video, in pratica un approccio “a tre strike”.

Come il test precedente, questo includeva una scorciatoia per abilitare gli annunci su YouTube.com, oltre a includere un messaggio per abbonarsi a YouTube Premium, il modo ufficiale per bloccare gli annunci sul sito.

Da allora, su Reddit è apparso un altro screenshot di un utente che ha riscontrato il blocco degli annunci sui dispositivi mobili. Questo caso particolare è stato individuato sull’app Android, anche se non è chiaro quale metodo di blocco degli annunci lo abbia attivato.

Come l’avviso sul desktop, all’utente è stato impedito di guardare i video su YouTube a meno che non consentissero gli annunci e ha fatto la stessa presentazione per il servizio Premium.

Da allora YouTube ha risposto a queste segnalazioni, confermando a The Verge che la piattaforma sta testando forme di blocco degli ad blocker. Un portavoce spiega che i blocchi degli annunci non sono mai stati consentiti sulla piattaforma e che la disabilitazione della riproduzione in questo modo è presa “molto sul serio” e appare solo se un utente ignora più richieste di attivare gli annunci.

Segnaliamo che al momento l’utilizzo di NewPipe, client open source che permette di usufruire di YouTube senza pubblicità, non è stato bloccato

