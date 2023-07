Reddit cambia ufficialmente regole sulle API: chiuse decine di app di terze parti

Il 1 luglio, Reddit ha emanato una nuova politica API che addebita tariffe esorbitanti agli sviluppatori di app di terze parti per il sito Web, che sta avendo l’effetto di impattare pesantemente su queste app popolari, tra cui Reddit is Fun, Sync for Reddit, Infinity for Reddit e altre.

Ci sono alcune app che sopravviveranno all’arresto, come Relay for Reddit e Now for Reddit. Entrambe queste app hanno annunciato un modello basato su abbonamento che consentirà alle app di continuare. Anche Infinity for Reddit sta passando a un modello solo in abbonamento.

Le popolari app Reddit di terze parti per Android hanno accumulato milioni e milioni di download e sono particolarmente popolari tra gli utenti più attivi di Reddit.

Reddit is Fun (RIF) è stata una scelta particolarmente apprezzata dagli utenti Android, in quanto l’app è sempre stata esclusiva della piattaforma Android. Ha oltre 5 milioni di download dal Play Store. Nel frattempo, anche Sync for Reddit sta chiudendo le sue app Android e iOS.

La nuova API a pagamento di Reddit, annunciata il mese scorso, è stata una sentenza di morte per molte app di terze parti a causa degli intensi costi associati all’API, nonché delle modifiche imposte dall’API. In base alle nuove regole, le app Reddit di terze parti non possono pubblicare annunci, non possono mostrare contenuti espliciti (NSFW) e sono soggette ad altre restrizioni.

Il popolare client Apollo, disponibile esclusivamente su iOS, ha contribuito a mettere in luce i duri termini di Reddit. Adesso però è stato costretto a chiudere i battenti.

L’obiettivo di Reddit è quello di spostare il bacino di utenti verso la propria applicazione ufficiale, dove ha un maggior controllo sulla visualizzazione degli annunci pubblicitari. Inoltre, stando alle dichiarazioni ufficiali, la scelta di cambiare regole alle API riflette anche l’abuso che alcuni servizi ne hanno fatto in passato.