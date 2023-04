Proton lancia il suo password manager Proton Pass

Proton ha annunciato il lancio di Proton Pass, un password manager sicuro che sostiene abbia un “modello di crittografia più completo” rispetto ai suoi concorrenti. Questo segna l’ultima espansione della società di sicurezza dopo aver riscosso successo come ProtonMail, il suo servizio di posta elettronica crittografato, e infine col rebranding semplicemente in Proton con un calendario, un cloud storage, una suite e una VPN.

L’anno scorso, Proton ha acquisito SimpleLogin, una società di alias di posta elettronica. È proprio tale team di sviluppo il responsabile della maggior parte dello sviluppo di Proton Pass.

Il nuovo gestore di password utilizza una chiave di sicurezza casuale a 32 byte a cui solo l’utente specifico può accedere, un altro livello di crittografia a livello di elemento e gli stessi titoli di condivisione testati sui propri sistemi di cloud storage e calendario. Nomi utente, siti Web ed e-mail possono essere tutti crittografati insieme ad alias e note e-mail appena creati, a cui nessuno dei quali l’azienda può accedere.

Proton Pass entra nel mercato dei password manager dopo che, LastPass, probabilmente il più conosciuto, è stato violato lo scorso anno, con malintenzionati che hanno avuto accesso a informazioni sensibili come metadati dei clienti e segreti di integrazione di terze parti. Allo stesso modo, arriva ion un periodo in cui le passkey stanno muovendo ancora i primi passi.

I problemi di LastPass hanno lasciato più spazio alle società rivali di password manager, qualcosa su cui Proton sembra stia capitalizzando. Andy Yen, fondatore e CEO di Proton, ne ha fatto un riferimento non così sottile nell’annuncio di Proton Pass: “Siamo sempre stati preoccupati per il rischio rappresentato da una grave violazione del gestore di password, che purtroppo è diventata una realtà con il recente hack di LastPass.”

Proton Pass è open source

Proton si definisce una “società open source”, il che significa che chiunque può verificare se i propri sistemi funzionano come descritto. E anche il nuovo gestore di password è open source.

Attualmente, Proton Pass è in fase di lancio solo in versione beta per i membri visionari e a vita del piano Proton. Tutti i clienti idonei dovrebbero ricevere un’e-mail sul proprio account Proton Mail nella prossima settimana.

Proton Pass dovrebbe essere lanciato pubblicamente “entro la fine dell’anno” ed essere disponibile in maniera gratuita.

