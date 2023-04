Amazon Luna arriva sul Samsung Gaming Hub

Amazon ha un servizio di cloud gaming chiamato “Luna”. È stato lanciato inizialmente solo negli USA, prima di venir pubblicato in Canada, Germania e Regno Unito nel marzo 2023. Secondo l’annuncio ufficiale, Amazon Luna è ora disponibile sulla piattaforma Samsung Gaming Hub sulle smart TV Samsung in quei paesi.

Samsung Gaming Hub è una sezione dedicata allo streaming di giochi cloud sulle smart TV dell’azienda, rilasciata per i modelli del 2021 e successivi. Puoi accedere a una serie di servizi di cloud gaming utilizzando Samsung Gaming Hub, tra cui Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now e Utomik. Con l’arrivo di Amazon Luna su Samsung Gaming Hub, gli utenti in Canada, Germania e Regno Unito possono giocare a tutti i giochi offerti dal servizio di gioco di Amazon direttamente dalla loro smart TV Samsung.

Gli utenti di Samsung Gaming Hub negli Stati Uniti possono accedere ai giochi Amazon Luna direttamente dalle loro smart TV dall’agosto 2022. Se sei un abbonato Amazon Prime, puoi accedere a molti giochi gratuiti. Tieni presente che la selezione di giochi gratuiti cambia nel tempo. Se desideri giocare a titoli aggiuntivi, puoi accedere ai canali di Amazon e Ubisoft.

Per utilizzare il servizio Amazon Luna sul Samsung Gaming Hub, hai bisogno di una connessione Internet veloce per un gioco ininterrotto e di un controller per giocare, come il controller ufficiale di Amazon. Altrimenti, puoi utilizzare un controller con compatibilità Bluetooth o USB 2.0 (il GameSir G7 ad esempio) o un telefono con l’app controller Luna.

Seppur questa notizia ci riguarda ancora da lontano, è lecito attendersi che Amazon Luna diverrà immediatamente disponibile sul Samsung Gaming Hub degli utenti italiani non appena il servizio verrà lanciato da noi.

