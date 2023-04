Oxenfree 2: The Lost Signals in arrivo su Android il 12 luglio

Cinque anni fa, l’acclamato gioco indipendente Oxenfree è arrivato sui dispositivi Android. Solo pochi anni dopo, Netflix ha acquisito Night School Studio, la software house del gioco, e ha rilasciato la propria versione di Oxenfree su iOS e Android per i suoi abbonati senza pubblicità e acquisti in-game. Nel 2021, Night School Studio ha annunciato il suo sequel e, dopo molti ritardi, Oxenfree 2: The Lost Signals, approderà finalmente su Android quest’estate.

Originariamente previsto per il 2021, Oxenfree 2 arriverà ufficialmente il 12 luglio. Il gioco era stato precedentemente annunciato sia per PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e Steam, ma Night School Studio ha confermato che sarà disponibile anche su Android per gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi.

Oxenfree 2: The Lost Signals avrà una trama slegata dal primo capitolo

Sebbene sia ambientato cinque anni dopo l’originale, Oxenfree 2 non seguirà la storia presentata nel primo gioco. Invece, la storia che piega il tempo si concentrerà su Riley Poverly, un nuovo personaggio che torna a Camena, la sua città natale, per indagare sui disturbi in diversi dispositivi tecnologici.

Mentre i nuovi arrivati ​​non dovranno giocare al primo gioco per capire il sequel, Night School Studio ha rilasciato un aggiornamento all’originale Oxenfree che lo lega vagamente al gioco in arrivo. Quindi, se non hai ancora giocato a Oxenfree, o vuoi rinfrescarti la memoria prima di The Lost Signals, c’è sicuramente un nuovo incentivo per farlo.

L’impegno di Netflix per il gaming

L’incursione di Netflix nei giochi non è nuova, ma il gigante dello streaming sta cercando di raddoppiare gli sforzi nello sviluppo della sua offerta (sperando che gli utenti facciano lo stesso). Solo pochi giorni fa, Netflix Games ha assunto il responsabile creativo di Halo Infinite per dirigere un nuovo gioco AAA che dovrebbe arrivare su diverse piattaforme.

Oltre a ciò, Netflix Games si sta preparando a rilasciare una pletora di nuovi giochi tra cui Mighty Quest: Rogue Palace, sviluppato da Ubisoft, un adattamento per videogioco della sua serie TV di successo Too Hot to Handle e un progetto non annunciato dello sviluppatore Super Evil. Megacorp.