Amazon Luna si espande in Europa… ma non ancora in Italia

Amazon Luna, il servizio di cloud gaming del colosso dell’e-commerce, si è espanso in più paesi. In precedenza un’esclusiva statunitense, il servizio è ora disponibile nel Regno Unito, in Germania e in Canada, un anno dopo il lancio ufficiale negli Stati Uniti.

Questa è la prima espansione per Amazon Luna ed è disponibile su “dispositivi selezionati” all’interno di questi paesi. Tuttavia, è un elenco piuttosto esaustivo, che include Fire TV, tablet Fire, PC Windows, Chromebook, Mac, iPhone, iPad e telefoni Android. Tutto ciò di cui hai bisogno è l’app Amazon Luna per iniziare.

Amazon Luna comprende 3 abbonamenti diversi

Queste nuove regioni hanno accesso a tutto ciò che è incluso con Luna negli Stati Uniti, inclusi i tre canali di abbonamento disponibili. Questi sono Ubisoft+, Jackbox Games e Luna+. I membri Prime ricevono anche una selezione a rotazione di giochi gratuitamente con il loro abbonamento. Le persone in questi paesi che già possiedono giochi Ubisoft possono anche collegare il proprio account Ubisoft a Luna e giocare ai giochi esistenti su qualsiasi dispositivo supportato da Luna.

A differenza di altri servizi, i giochi di Luna non sono unificati sotto un unico abbonamento. Tuttavia, l’abbonamento Luna+, che contiene la più ampia varietà di giochi, è disponibile per £8,99, più o meno come altri servizi di streaming di giochi.

Amazon sta anche lanciando il controller Luna in queste regioni per £ 59,99 / $ 89,99. Tuttavia, questo controller non è necessario per accedere alla libreria di giochi di Luna; tutto ciò che serve è un account Amazon, l’app Luna e qualsiasi controller Bluetooth.

Dalla chiusura di Google Stadia, i concorrenti di Luna si sono ridotti a servizi come Nvidia GeForce Now e Xbox Game Pass. Mentre Luna ha ancora molta strada da fare per raggiungere questi servizi, questa espansione è un passo significativo lungo questo percorso.

Quindi, in attesa che arrivi anche in Italia, per gli inglesi e i tedeschi ora è il momento di valutare se vale la pena sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Luna.

