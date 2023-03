Su Instagram sono in arrivo molte più pubblicità

Il feed Instagram è molto più di un semplice flusso di post in questi giorni. L’utilizzo dell’app implica guadare un oceano di reels, storie, post suggeriti da creatori che non segui e, cosa più fastidiosa, pubblicità. Qualunque sia l’angolo di Instagram che stai navigando, sei obbligato a vedere i contenuti sponsorizzati ogni pochi post.

Pubblicità nei risultati di ricerca Instagram

Per non pensare che abbiamo già raggiunto la saturazione della pubblicità, Instagram ha trovato un nuovo posto per mostrarti annunci all’interno dell’app e c’è anche un nuovo formato di annunci in arrivo. Instagram sta testando la visualizzazione degli annunci nei risultati di ricerca.

Non siamo ancora sicuri se questi post sponsorizzati verranno visualizzati anche quando cerchi account personali, come quelli dei tuoi amici e familiari, o solo per domande più esplicitamente commerciali.

Quando fai clic su un post dalla pagina di ricerca, anche il feed generato sotto di esso inizierà a mostrare annunci. Instagram sta attualmente testando questi posizionamenti a pagamento, con piani per abilitarli a livello globale nei prossimi mesi.

Su Instagram anche gli annunci di promemoria

Inoltre, Instagram ha aggiunto un nuovo formato di annunci chiamato annunci di promemoria. Se vedi uno di questi nel tuo feed, ad esempio per un evento imminente, puoi scegliere di ricevere promemoria automatici per l’evento all’interno dell’app.

Dopo avervi aderito, Instagram ti avviserà tre volte: un giorno prima dell’evento, a 15 minuti dall’evento e non appena l’evento inizia.

Nel frattempo, Meta sta cercando ancora più modi per monetizzare i suoi utenti e ha recentemente introdotto il piano Meta Verified per ottenere un segno di spunta blu su Facebook e Instagram per una tariffa mensile di $ 12, seguendo le orme di Twitter Blue.

