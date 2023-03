Su Audible arriva il supporto Dolby Atmos

Audible ha collaborato con Dolby Laboratories per introdurre il suono spaziale nella sua libreria. Chiamato Dolby Atmos su Audible, debutta in oltre 40 titoli tra cui La sirenetta, The Sandman Act III e il podcast orientato alla musica, Maejor Frequency. La mossa rappresenta un’altra spinta verso i contenuti audio narrativi per Dolby, poiché Wondery (anch’essa di proprietà di Amazon) ha iniziato a realizzare podcast Atmos l’anno scorso.

La nuova raccolta Dolby Atmos su Audible (non più acquistabile dall’app scaricata dal Google Play Store) copre più generi, tra cui produzioni multicast di lungometraggi, paesaggi sonori, esibizioni dal vivo e podcast. “La collezione Dolby Atmos celebra ed espande le possibilità della narrazione audio evidenziando gli straordinari talenti di una varietà di attori, scrittori, registi, sound designer e altri creatori“, hanno dichiarato le società in un comunicato stampa.

Dolby Atmos su Audible per un’esoerienza ancora più immersiva

Dolby Atmos potrebbe sembrare eccessivo per gli audiolibri, ma proprio come Dolby ha fatto per i film, ha il potenziale per rendere le storie narrative più coinvolgenti su buone cuffie o sistemi audio. “Attraverso la capacità di creare più livelli di suono e il controllo sulla direzionalità di diversi elementi audio, i creatori possono attirare gli ascoltatori in un’esperienza sonora spaziale più profonda, più ricca e più realistica che li coinvolge completamente in ogni storia“, hanno proseguito.

Gli esempi di Audible Originals che le aziende evidenziano nell’annuncio sono produzioni più drammatiche che letture dirette, quindi probabilmente non otterrai audio spaziale per ogni romanzo di Malcolm Gladwell.

Ad esempio, The Little Mermaid presenterà un “magico paesaggio sonoro sottomarino e musica originale“, presumibilmente arricchito dal suono spaziale. “Ora il posizionamento del suono può essere utilizzato come nuovo elemento per avvicinare ancora di più il pubblico ai propri podcast, narrazioni audio e storie preferiti con Dolby Atmos“, ha affermato il vicepresidente di Dolby, John Couling.