La trilogia Voice of Cards di Square Enix disponibile su Android

La serie Voice of Cards, una trilogia di giochi di ruolo basati su carte, è ora disponibile su Android. Inizialmente rilasciati da Square Enix nel 2021, questi titoli sono ispirati ai giochi di ruolo da tavolo e possono essere giocati come esperienze autonome.

Il rilascio simultaneo di tutti e tre i giochi di Voice of Cards include tutti i contenuti presenti nelle versioni per PC e console.

Ogni gioco Voice of Cards (The Isle Dragon Roars, The Forsaken Maiden e The Beasts of Burden) segue un formato simile. Proprio come un gioco di ruolo da tavolo, un maestro di gioco ti accompagna attraverso il mondo, introducendo NPC, città e dungeon, oltre a fornire narrazione.

Tutto nei giochi, dagli incontri alle battaglie, è raffigurato come una carta, ma questo non è un gioco di deck-building. Voice of Cards costruisce ambienti posizionando le carte in uno schema a griglia sfalsato. È così che attraverserai il mondo, girando le carte per scoprire sotterranei, città e altro ancora. È un sistema intelligente che spinge i limiti di ciò che può fare un gioco di carte.

Le battaglie in Voice of Cards sono a turni e, sebbene non particolarmente complesse, sono bellissime esperienze. E proprio come un gioco di ruolo da tavolo, farai molto affidamento sui tiri dei dadi.

Per costruire l’esperienza, il gamemaster di ogni gioco di Voice of Cards è stato progettato per offrire un’esperienza il più vicino possibile a un gioco di ruolo fisico. Piuttosto che una narrazione perfetta, il maestro del gioco parlerà male, borbotterà o si schiarirà la gola. Sicuramente non sono giochi che dovresti divertirti senza audio, quindi prendi un paio di auricolari prima di iniziare.

Ogni titolo della trilogia, pur condividendo gli stessi elementi di gioco e lo stesso mondo, è un gioco completamente autonomo. Ciascuno è disponibile per l’acquisto separatamente per 13,99 euro, meno della metà del prezzo delle versioni per PC e console. Ogni gioco include tutti i DLC opzionali e la demo gratuita è un prologo del primo gioco.

