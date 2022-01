Square Enix rilascia Chocobo GP su Android, uno dei pochi giochi senza acquisti in-app

Square Enix potrebbe non avere la migliore reputazione sui dispositivi mobili, grazie agli anni in cui ha trascurato i suoi giochi premium, lasciandoli spesso pieni di bug per mesi o addirittura anni alla volta. È chiaro che il supporto post-rilascio di Square Enix è pessimo, eppure la società ha appena rilasciato Chocobo GP sul Play Store gratuitamente, senza pubblicità o acquisti in-app.

Anche se questo non è il prossimo gioco di corse di kart per Nintendo Switch previsto per marzo, è un divertente gioco di corse bilanciato in 2D, simile a Hill Climb Racing.

Il gameplay in Chocobo GP è piuttosto semplice. Si corre attraverso le caverne controllando l’andatura e la direzione con l’obiettivo di rimanere in piano in modo da poter completare il livello senza cadere. Ovviamente, tutto è incentrato sui Chocobo e sull’universo di Final Fantasy da cui provengono, e c’è anche una certa progressione nel gioco, in cui si può migliorare velocità, equilibrio, trazione e pause.

Per lo sblocco di oggetti e cose varie si deve usare la valuta di gioco che si guadagna giocando e, finora, non c’è modo di acquistare questa valuta, il che significa che tutti i progressi vengono guadagnati e non comprati.

Più o meno, sembra chiaro che Square Enix stia utilizzando la versione mobile gratuita di Chocobo GP come strumento promozionale per il prossimo titolo per Nintendo Switch per aumentare l’hype. Per fortuna Square Enix ha ritenuto opportuno mantenere il gioco non monetizzato, il che è un ottimo modo per promuovere altri prodotti.

Dunque, se desiderate provare la versione mobile di Chocobo GP, potete procedere al download dal Play Store attraverso il seguente app box: