Square Enix rilascia SaGa Frontier Remastered, 23 anni dopo la prima versione

Mentre il gaming su piattaforma mobile sembra aver focalizzato la maggiore attenzione degli utenti verso una manciata di giochi free-to-play, alcuni editori hanno intrapreso la strada di preservare i giochi del passato effettuando un porting per il sistema operativo Android. SEGA da questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro ma anche Square Enix non è da meno: a distanza di 23 anni dalla prima versione, sul Play Stoire è stato pubblicato SaGa Frontier Remastered.

L’amato RPG Classic del 1998, SaGa Frontier, è rinato con una grafica migliorata, funzionalità aggiuntive e un nuovo personaggio principale! Vivi questa avventura di ruolo nei panni di uno degli otto eroi, ognuno con la propria trama e i propri obiettivi. Con il sistema di scenari gratuiti, esplora il tuo viaggio unico. Affronta battaglie drammatiche e usa il sistema Glimmer per acquisire nuove abilità ed eseguire attacchi combinati con i tuoi alleati!

Una novità sostanziale rispetto alla versione originale, oltre chiaramente alla grafica migliorata, è la presenza di un personaggio inedito. Il nuovo personaggio principale, Fuse, può essere interpretato una volta soddisfatte determinate condizioni. Tra l’altro, lo scenario Fuse presenta nuove fantastiche tracce di Kenji Ito ed è pieno di nuovi contenuti.

Segnaliamo che, sebbene nella descrizione non siano esplicitamente riferiti, SaGa Frontier Remastered può contare sul supporto per i controller e per i salvataggi su cloud.

Il download arriva a 1,78 GB, quindi è piuttosto pesante per un gioco 2D, anche con la nuova grafica HD. Nonostante questa nuova grafica, il gioco continua ad essere in formato 4:3.

Square Enix ha deciso di non puntare molto sullo sviluppo futuro di SaGa Frontier Remastered, visto che la pubblicazione sul Play Store è avvenuta non in maniera free-to-play o fremium ma al costo di 27,99 euro. Un prezzo abbastanza elevato per un titolo che non ha nemmeno richiesto un grossissimo lavoro di sviluppo.

