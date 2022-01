Google Meet, arriva la traduzione dei sottotitoli in tempo reale

Google Meet è una delle app di videoconferenza più popolari al mondo, avendo ottenuto un grande slancio soprattutto durante il periodo del lockdown e della DAD. Una delle sue caratteristiche più preziose, almeno per gli anglofoni, sono i sottotitoli automatici in tempo reale. Lo strumento, basato sull’intelligenza artificiale di Google, è abbastanza bravo a creare sottotitoli accurati al volo, ma hanno una grande limitazione: sono disponibili solo per chi parla inglese. La società ha testato per un po’ una nuova funzionalità per tradurre questi sottotitoli in più lingue e ora è finalmente disponibile sia su desktop che su mobile.

Google ha introdotto per la prima volta i sottotitoli tradotti in tempo reale durante l’I/O dello scorso anno prima di entrare in una fase di test per un gruppo selezionato di utenti di Workspace che hanno aderito. Nelle scorse ore l’azienda ha annunciato che la funzione sta diventando gradualmente disponibile per tutti gli utenti, sia su dispositivi mobili che su desktop.

Purtroppo si può utilizzare questo strumento di Google Meet per trascrivere l’inglese parlato in francese, tedesco, portoghese e spagnolo ma non l’italiano. Google afferma che i sottotitoli tradotti possono “aiutare a rendere le videochiamate di Google Meet più inclusive e collaborative rimuovendo le barriere di competenza linguistica“. Ad esempio, se si è un madrelingua francese durante una videochiamata con delle persone (fino a 500 ora) che parlano inglese, abilitare i sottotitoli tradotti aiuterà a capire meglio di cosa si sta discutendo.

Al momento, questa funzione è in grado di tradurre solo l’inglese parlato, quindi se le persone della chiamata parlano una lingua diversa, questa funzione non potrà essere usata. Tra l’altro, non aspettatevi che funzioni perfettamente, però. Dopotutto, non è facile tradurre il testo in tempo reale, il che probabilmente spiega il periodo di test approfondito negli ultimi mesi.

Anche Google non ha intenzione di chiudere la sua versione beta. Chi vi ha partecipato rimarrà in questo gruppo di test per i prossimi mesi.

Per abilitare queste traduzioni dei sottotitoli dal vivo sul sito web, basta andare su Impostazioni> Sottotitoli> Sottotitoli tradotti. Sui dispositivi mobili, puoi trovarlo invece in Impostazioni > Sottotitoli > Sottotitoli in tempo reale > Lingua di traduzione.

VIA