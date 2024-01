Twilio ha deciso di abbandonare le sue app desktop Authy e di concentrarsi solo ai dispositivi mobili a partire da agosto.

Al giorno d’oggi, è praticamente la norma per le aziende chiederci di creare un account personale per quasi tutto ciò che facciamo online. Per aiutare a gestire le nostre decine, se non centinaia, di account, abbiamo numerosi ottimi password manager tra cui scegliere. Tuttavia, la minaccia di attacchi di phishing e fughe di dati che compromettono le credenziali degli account incombe. L’autenticazione a due fattori aggiunge quel ulteriore livello di sicurezza che protegge i nostri account anche se un utente malintenzionato ruba le nostre credenziali e Authy, una delle app 2FA più usate, riceverà un importante aggiornamento quest’estate.

Quando accedi a un account che utilizza 2FA, ti viene richiesto di inserire la password del tuo account e una password monouso fornita dall’app 2FA. Android ha molte app 2FA tra cui scegliere, offrendo ottime opzioni ma differiscono nelle funzionalità. Authy è costantemente in cima alle liste di utilizzo per la sua semplicità.

Twilio abbandona l’app desktop di Authy

Una preoccupazione notevole in passato riguardava l’interfaccia mobile obsoleta dell’app. Tuttavia, Twilio, la mente dietro Authy, ha recentemente affrontato questo problema lanciando una versione beta con un significativo aggiornamento dell’interfaccia utente. Per fare un ulteriore passo avanti, in un recente documento, Twilio ha deciso di abbandonare le sue app desktop Authy e di passare solo ai dispositivi mobili a partire da agosto.

Nella dichiarazione ufficiale, Twilio ha chiarito che stanno interrompendo le app desktop per “razionalizzare la nostra attenzione e fornire più valore alle soluzioni di prodotto esistenti per le quali vediamo una crescente domanda“. La transizione a un modello solo mobile è un’ottima notizia per gli utenti poiché possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti all’app in futuro. Quindi, cosa significa per gli utenti dell’app desktop Authy? L’azienda consiglia di passare immediatamente all’utilizzo delle sue app mobili. Le app mobili offrono funzionalità di sicurezza “simili o migliori” e, se hai già attivato la funzione Backup, il tuo token si sincronizzerà automaticamente.

L’app Authy è disponibile su Google Play e Apple App Store. Se un utente non può utilizzare l’app mobile Authy, sono disponibili molti prodotti desktop alternativi tra cui scegliere. Sfortunatamente, l’app Authy non dispone di una funzione di esportazione, quindi il trasferimento dei token da Authy a un nuovo servizio 2FA deve essere effettuato manualmente (qui un approfondimento su come funzionano le app che generano codici TOTP). E questa, insieme al fatto che il servizio non è open source (come tutti i servizi legati alla sicurezza dovrebbero esserlo), è la ragione per cui non consigliamo l’utilizzo di Authy seppur sia molto popolare.

L’app desktop Authy è disponibile per Windows, macOS e Linux. Anche se la transizione ufficiale avverrà ad agosto, l’azienda si consiglia di passare alla versione mobile il prima possibile. Il nostro consiglio invece è quello di passare a un’app open source come Aegis su Android o Authenticator su Linux.