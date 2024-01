Dopo anni di uso di Linux 5.15 LTS, Google potrebbe aggiornare i propri smartphone Pixel dotati di SOC Tensor al kernel Linux 6.1 LTS.

Anche se potrebbe non essere un fattore da considerare quando acquisti uno smartphone, il kernel utilizzato nel tuo dispositivo ha un impatto significativo sulla sua funzionalità. È questo componente che gestisce tutto, dalla memoria del tuo smartphone ai suoi file system. Se il tuo kernel è datato, il tuo dispositivo potrebbe presentare notevoli problemi di prestazioni o, peggio, potrebbe presentare vulnerabilità di sicurezza critiche. Per aiutare i possessori di telefoni Pixel basati su Tensor a evitare queste insidie, si dice che Google stia lavorando a tale aggiornamento.

Dopo anni di uso di Linux 5.15 LTS, Google potrebbe passare al kernel Linux 6.1 LTS

Come notato in un aggiornamento pubblicato su X (ex Twitter) da Mishaal Rahman, sembra che Google stia pianificando di aggiornare i pixel basati su Tensor al kernel Linux 6.1 nel prossimo futuro. Sebbene la serie Pixel 9, che dovrebbe avere il Tensor G4, sarà probabilmente rilasciata con il kernel Linux 5.15, verrà anch’essa aggiornata.

Gli aggiornamenti del kernel sono rari, soprattutto per i telefoni Android. I dettagli non sono stati resi pubblici su cosa comporterà esattamente l’aggiornamento e Google non ha confermato che arriverà. Gli ingegneri dell’azienda hanno fatto trapelare la notizia mentre commentavano il sito del progetto Android Open Source e la cronologia non è stata resa ufficiale.

Se arriva l’aggiornamento del kernel, tuttavia, i possessori di Pixel vorranno trarne vantaggio. Il nuovo kernel verrebbe installato insieme a un aggiornamento del sistema operativo e non richiederebbe passaggi aggiuntivi e l’installazione contribuirebbe a garantire che il tuo dispositivo sia idoneo al supporto continuo di Google e ne mantenga le prestazioni.

Le novità che il kernel Linux 6.1 potrebbe apportare sui Pixel 9

Potrebbe sembrare che Google abbia appena lanciato Pixel 8, ma hanno già iniziato a circolare voci su ciò che Pixel 9 presenterà oltre un nuovo kernel. Ad esempio, le fughe di notizie suggeriscono che Google stia pianificando di lanciare una versione più piccola del suo Pixel Pro. Si stima che il modello sia di circa 6,3 pollici e avrà il nome in codice “caiman”. Si prevede inoltre che Pixel 9 sarà il primo dispositivo dotato di Android 15 pronto all’uso quando Google sarà pronto a lanciarlo. Tuttavia, non si sa molto sulle caratteristiche che avrà quando arriverà. Si dice anche che la società includa anche un assistente AI chiamato Pixie sul prossimo telefono. Si suppone che sarà supportato dal modello Gemini di Google, ma ancora una volta, finora sono stati confermati pochi dettagli. In totale, molti ipotizzano che Pixel 9 potrebbe ricevere fino a sette anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Anche se hai appena acquistato un Pixel 8 o Pixel 8 Pro, potresti avere diritto al presunto aggiornamento del kernel da parte di Google. Alla fine, questo potrebbe dare al tuo telefono una maggiore longevità semplicemente estendendo la sua idoneità al supporto, valendo la pena aggiornare. Se utilizzi un dispositivo più vecchio, in genere è difficile sostenere che valga la pena investire in questo tipo di sviluppi in un nuovo smartphone, ma questa notizia costituisce un argomento valido.

