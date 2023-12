Con Gemini ormai in circolazione, il prossimo compito di Google è integrare il modello LLM nei suoi vari prodotti: ciò si tradurrebbe nell’assistente AI “Pixie” che potrebbe essere lanciato con Pixel 9.

Secondo The Information, Google prevede di dotare Gemini di “un assistente AI chiamato Pixie che sarà esclusivo per i suoi dispositivi Pixel“. Utilizzerà Gmail, Maps e altri “dati dei prodotti Google” sul tuo telefono. Il rapporto afferma che potrebbe “evolversi in una versione molto più personalizzata dell’Assistente Google”.

The Information aggiunge come Pixie mira a svolgere “attività complesse e multimodali, come suggerire indicazioni per il negozio più vicino dove qualcuno può acquistare un prodotto che ha fotografato“.

In termini di lancio, Pixie potrebbe debuttare con Pixel 9 e 9 Pro. Date queste tempistiche, Pixie non sembra essere Assistant with Bard (AWB), o almeno la versione iniziale che è stata mostrata in ottobre.

L’ultimo aggiornamento fornito da Google è stato con il lancio di Gemini Nano su Pixel 8 Pro per Recorder Summarize e Gboard Smart Reply. Il team Pixel ha affermato che “la famiglia più ampia di modelli Gemini sbloccherà nuove funzionalità per l’esperienza Assistant with Bard all’inizio del prossimo anno su Pixel”.

Nel frattempo, AWB non sarà esclusivo di Pixel. Abbiamo visto prove di sviluppo per i dispositivi Samsung e Google ha notato la disponibilità su iOS.

Pixie sarà la base dei nuovi Google Glass

Oltre che all’integrazione sugli smartphone prima e sugli smartwatch poi, Google ha discusso di “occhiali che potrebbero sfruttare la capacità dell’intelligenza artificiale di riconoscere gli oggetti che chi li indossa vede”. Descritto come una “discussione interna”, questo dispositivo indossabile potrebbe “consigliarli, ad esempio, su come utilizzare uno strumento, risolvere un problema di matematica o suonare uno strumento musicale“.

Ad un livello elevato, ciò implica che questi occhiali avranno una fotocamera, mentre l’output potrebbe essere effettuato tramite voce o display. L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Google AR riguardava il modo in cui lo sforzo hardware interno veniva messo da parte per una partnership con Samsung e Qualcomm sia su visori che possibilmente su smart glass.

