Gemini è il più recente assistente digitale di Google basato sull’intelligenza artificiale e sostituirà lentamente Google Assistant (anche sui modelli dotati di Android 11 e Android 10). E affinché ciò accada, Gemini ha bisogno del supporto per più lingue, dell’accesso in più paesi e dell’integrazione con più servizi. Google sta facendo proprio questo con una nuova mossa.

Google Gemini su Android ora parla italiano

L’app Gemini per Android ha ricevuto un aggiornamento che ha introdotto il supporto ufficiale per cinese, francese, tedesco, italiano, portoghese, portoghese (brasiliano), spagnolo e spagnolo (latino). In precedenza era stato lanciato con il supporto per inglese, giapponese e coreano.

Inoltre, Gemini è ora disponibile in più paesi. Ora è possibile accedervi in tutti i paesi SEE (UE, Svizzera e Regno Unito) in cui è possibile accedere a Gemini dal web. Potete trovare l’elenco completo qui. In alcuni paesi puoi trovare l’app Gemini sul Play Store, mentre in alcuni paesi puoi accedervi tramite Assistant.

Su Android, puoi scegliere di utilizzare Gemini come assistente mobile se Google Assistant è impostata come app di assistenza predefinita sul tuo telefono (è possibile anche usare Copilot). Una volta attivato, Gemini diventerà il tuo assistente principale di Google, aiutandoti in molte delle azioni che ami nell’Assistente Google.

Ricordiamo che Google punta moltissimo su Gemini, sui modelli LLM omonimi e sull’intelligenza artificiale in generale. Non a caso, i progressi fatti nel campo AI di qualche anno fa hanno spaventato a tal punto Microsoft da farle investire dapprima 1 miliardo di dollari e successivamente ulteriori 10 miliardi di dollari in OpenAI. Da tale collaborazione è nato Copilot.