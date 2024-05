Samsung e AMD hanno lavorato insieme per portare le GPU basate su RDNA sui processori mobili sin dall’Exynos 2200. Anche il più recente Exynos 2400 ha una GPU RDNA, e la partnership si è estesa anche al segmento di fascia media con l’Exynos 1480. Tuttavia, le voci di affidabili addetti ai lavori come Roland Quandt e @OreXDA suggeriscono un cambiamento per l’Exynos 2600.

Umm… so there's S5E9945 right? (Exynos 2400)

And then there's S5E9955, which follows after that.

Exynos 2400 has an AMD GPU. The follow-up will have AMD GPU, too, it seems.

After that, in 2026, Samsung seems to aim for the release of a next-gen flagship SoC feat it's own GPU.

— Roland Quandt (@rquandt) May 4, 2024