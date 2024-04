Sembra che Samsung abbia ridato un po’ di vita alla sua linea di chip Exynos con il rilascio dell’Exynos 2400, e puoi essere quasi certo che la società sta ora lavorando su una versione successiva per il prossimo anno. Tutti si aspettano che il prossimo chip si chiamerà Exynos 2500 e nuove voci sui piani di Samsung sono emerse su X (ex Twitter).

La NPU del Samsung Exynos 2500 sarà sviluppata da Google

La fonte dietro queste voci (@OreXda) non ha un track record molto accurato, ma per quello che vale, Samsung presumibilmente passerà a un Google TPU (Tensor Processing Unit) per l’Exynos 2500. Quest’ultimo chip dovrebbe alimentare il Galaxy Programma S25 l’anno prossimo.

Mentre Exynos 2200 ed Exynos 2400 dispongono di unità di elaborazione neurale (NPU) interne, il prossimo chip Exynos 2500 utilizzerà presumibilmente una soluzione Tensor (TPU) prodotta da Google che aumenterebbe le capacità di intelligenza artificiale e machine learning (ML) del SoC.

Con il rilascio del Galaxy S24, le funzionalità AI sono diventate parte integrante dell’esperienza utente e Samsung sta pianificando di sviluppare nuove applicazioni Galaxy AI (anche a pagamento). Tuttavia, l’azienda si affida alle tecnologie backend di Google per eseguire Galaxy AI, quindi anche se questa voce potrebbe sembrare un po’ “campata in aria”, avrebbe senso che Samsung volesse utilizzare una TPU Google per Exynos.

Exynos 2500 sarà diviso in due serie

Le voci sul prossimo chip Exynos 2500 non si fermano alla TPU Google. Secondo la stessa fonte, un altro cambiamento interessante potrebbe riguardare il chip interno. Si suppone che Samsung stia sviluppando due varianti dell’Exynos 2500, ciascuna destinata ad un segmento diverso.

Secondo queste informazioni, esiste una variante Exynos 2500-A destinata ai futuri telefoni Galaxy, come il Galaxy S25, e un modello Exynos 2500-B per i dispositivi Galaxy Tab e Galaxy Book.

Mancano specifiche approfondite, ma la variante Exynos 2500-A avrebbe presumibilmente una CPU octa core, il che potrebbe sembrare un passo indietro rispetto all’attuale configurazione deca-core Exynos 2400. Tuttavia, la variante Exynos 2500-B presenterebbe presumibilmente una CPU deca-core.

Se qualcuna di queste informazioni si rivelerà accurata è da determinare. Queste presunte modifiche alla strategia di Samsung rappresenterebbero un’interessante svolta di eventi per la linea di chip Exynos. Chissà che Samsung, ora che l’esclusiva Qualcomm per Windows on ARM è giunta al termine, non voglia entrare a far parte della nuova rivoluzione dei PC AI.

