I migliori smartphone Android lanciati quest’anno utilizzano il chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Anche se la divisione LSI di Samsung è un attore chiave nel mercato dei SoC, i suoi chip Exynos sono rimasti indietro rispetto alla concorrenza con scarse prestazioni e problemi di surriscaldamento. Ciò ha portato il colosso coreano a cancellare l’Exynos 2300 e ad optare per un chip Snapdragon per la serie Galaxy S23 quest’anno. Ma le voci suggeriscono che l’azienda potrebbe utilizzare il nuovo Samsung Exynos 2400 almeno in alcune varianti del Galaxy S24 nel 2024. Quel chip è diventato ora ufficiale, con Samsung che ha condiviso i dettagli preliminari sulle sue prestazioni all’evento SLSI Tech Day.

Samsung Exynos 2400 | Specifiche

Samsung afferma che l’Exynos 2400 offre prestazioni della CPU più veloci del 70% e un’elaborazione AI fino a 14,7 volte più veloce rispetto all’Exynos 2200. Il chipset racchiude una CPU a 10 core, ma l’azienda non ha fornito dettagli sul layout del core e sulla velocità di clock.

Le voci indicano che il SoC potrebbe contenere un core Cortex-X4 con clock a 3,16 GHz, due core Cortex-A720 con clock a 2,9 GHz, tre core Cortex-A720 con clock a 2,6 GHz e quattro core Cortex-A520 a basso consumo con clock a 1,95 GHz. Basati sull’architettura Arm v9.2, tutti i core della CPU sono solo a 64 bit, quindi i telefoni basati su Exynos 2400 non possono eseguire app a 32 bit.

Il prossimo chip Exynos di punta utilizzerà una GPU Xclipse 940 basata su AMD RDNA 3, che promette prestazioni di raytracing significativamente migliori. Tuttavia, Samsung non ha condiviso alcun numero sul tipo di miglioramento delle prestazioni aspettarsi.

Samsung produrrà il chip sul suo nodo LPP avanzato da 4 nm. Ma ancora una volta, non ha condiviso alcun miglioramento in termini di prestazioni o efficienza che ciò porterà. I chip Exynos sono famosi per problemi di surriscaldamento e scarsa efficienza, quindi il silenzio dell’azienda su questi aspetti per l’Exynos 2400 non è di buon auspicio.

Sul palco, Samsung ha anche dimostrato le capacità di intelligenza artificiale dell’Exynos 2400 eseguendo il suo nuovo strumento di generazione di intelligenza artificiale da testo a immagine, pensato per i futuri smartphone Galaxy.

L’Exynos 2400 verrà fornito con un modem 5G di nuova generazione con tecnologia NTN (Non-Terrestrial Networks). Questo suggerisce che i telefoni dotati di Exynos 2400 offriranno connettività satellitare come le serie iPhone 14 e iPhone 15.

Samsung Exynos 2400 nonostante l’accordo con Qualcomm

L’anno scorso, Samsung ha esteso e ampliato la portata della sua partnership con Qualcomm fino al 2030, che includeva “l’espansione della collaborazione con le piattaforme Snapdragon per i futuri prodotti premium Samsung Galaxy“. Successivamente il colosso coreano ha utilizzato il chip Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy” esclusivamente sulla gamma Galaxy S23. Molti credevano che Samsung avrebbe continuato a utilizzare i chip Qualcomm sui suoi dispositivi Galaxy di punta nel prossimo futuro.

Tuttavia, secondo le recenti indiscrezioni, Samsung tornerà a utilizzare il suo SoC Exynos nelle varianti normale e Plus del Galaxy S24 in alcuni mercati. Apparentemente il Galaxy S24 Ultra utilizzerà il chipset di punta di nuova generazione di Qualcomm in tutto il mondo.

Speriamo che Exynos 2400 offra prestazioni ed efficienza significativamente migliori rispetto agli ultimi chip Exynos di punta.

via