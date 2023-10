Per gli appassionati di titoli horror come Silent Hill e Resident Evil, i giochi mobili sono diventati deliziosamente inquietanti. Silent Hill, un franchise che ha avuto risonanza tra i giocatori di tutto il mondo, sta facendo il suo ritorno su Android con il nuovo capitolo Silent Hill: Ascension. Il titolo è già in fase di pre-registrazione sul Google Play Store. Questa presentazione può essere vista come l’incarnazione di una tendenza più ampia in cui i principali editori di console, tra cui Konami, gravitano verso strategie mobile-first.

Nel 2015, in un cambiamento cruciale, i principali editori di console come Konami e Square Enix hanno annunciato pubblicamente la loro intenzione di adottare strategie incentrate sui dispositivi mobili. Il presidente di Konami, Hideki Hayakawa, ha sottolineato che la società “perseguirà i giochi mobili in modo aggressivo”, suggerendo che le piattaforme mobili saranno il loro obiettivo principale. Square Enix ha fatto eco a sentimenti simili, sottolineando la rapida proliferazione di dispositivi intelligenti e la crescente competitività del mercato dei giochi per console.

Oggi, vedere Silent Hill prendere la direzione del mobile first con Ascension evidenzia la realizzazione di questa visione. Il gioco offre ai giocatori la possibilità di plasmare attivamente la narrazione, sperimentando scene di storie quotidiane dal vivo che si evolvono in base alle scelte che fanno. Questo abbraccio all’interattività e al rimodellamento narrativo riflette un’evoluzione rispetto alle precedenti apprensioni riguardo alla profondità e alla complessità dei giochi per dispositivi mobili.

SILENT HILL: Ascension è una nuova ed emozionante serie interattiva in streaming di Genvid in cui TU, insieme al resto della community, influenzerai il canone di SILENT HILL.

La serie segue diversi personaggi principali provenienti da luoghi di tutto il mondo tormentati da nuovi e terrificanti mostri di SILENT HILL.

In agguato nell’ombra, questi mostri minacciano di consumare le persone, i loro figli e intere città mentre vengono trascinati nell’oscurità sia da recenti omicidi che da sensi di colpa e paure a lungo repressi.

Unisciti a questo viaggio coinvolgente mentre le tue decisioni danno forma alla storia, portando a avvincenti momenti di redenzione, sofferenza o dannazione.

Per procedere alla pre-registrazione in attesa del lancio ufficiale di Silent Hill: Ascension, vi rimandiamo sulla pagina dedicata del Play Store attraverso il seguente app box.

