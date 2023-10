Monitorare la tua forma fisica e la tua salute è diventato più semplice se utilizzi MyFitnessPal e il sistema operativo Wear OS di Google. L’app per smartwatch MyFitnessPal offre un modo per tenere traccia delle tue statistiche di salute, incluso l’apporto calorico e i guadagni in palestra.

Sebbene abbia funzionato bene, è stato anche limitato poiché non è possibile modificare o inserire i dati direttamente sul dispositivo indossabile. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento dell’app cambia le cose in meglio.

In un recente post sul blog, MyFitnessPal ha annunciato aggiornamenti che renderanno più semplice il monitoraggio e la registrazione su Wear OS. Ora gli utenti possono monitorare e accedere alla modifia dei propri pasti senza tirare fuori il telefono.

“Indossando smartwatch Android compatibili, gli utenti avranno accesso a nuovi riquadri e complicazioni, che daranno loro la possibilità di registrare gli alimenti che mangiano regolarmente tenendo traccia dell’apporto nutrizionale giornaliero, come zucchero, fibre, grassi, calorie e persino idratazione. Gli utenti potranno anche vedere una rapida istantanea dell’intera giornata direttamente dal polso“.

Questa funzionalità sarà disponibile per gli utenti con uno smartwatch con sistema operativo Wear OS, come il nuovo Pixel Watch 2 o il Galaxy Watch 6 di Samsung. L’app MyFitnessPal è disponibile per il download dal Google Play Store.

Sebbene questa funzionalità non sia del tutto nuova per l’app MyFitnessPal sugli smartwatch (gli utenti di Apple Watch hanno questa opzione già da un po’), è una buona notizia che le persone che utilizzano Wear OS abbiano un altro modo per monitorare. Monitorare la nostra salute e il nostro benessere è importante e può essere facilmente trascurato quando non abbiamo tempo. Qualsiasi innovazione, grande o piccola, che renda più semplice tenere il passo con le statistiche sulla salute è sempre una buona mossa.

