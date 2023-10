I messaggi per l’autenticazione a due fattori (2FA) bloccano l’accesso non autorizzato ai tuoi account. Se hai attivato la 2FA, puoi scegliere di ricevere una password monouso (OTP) sul numero di cellulare associato via SMS. È valido per pochi secondi o minuti e serve a verificare la tua identità. Sebbene abbiano un utilizzo temporaneo, i messaggi SMS per la 2FA pian piano iniziano ad accumularsi e a riempire la propria lista di chat.

Cancellarli riordina anche la tua casella di posta, soprattutto se accedi spesso a piattaforme che non supportano il salvataggio delle informazioni di accesso. Puoi automatizzare l’eliminazione se utilizzi l’app Google Messaggi. Ti consente di rimuovere gli OTP dopo un giorno.

Se possiedi telefoni Android selezionati come quelli di Google, Samsung o Xiaomi, lo hai già come app predefinita e puoi utilizzare la funzione. Tuttavia, è ancora in fase di sviluppo e potrebbe non essere disponibile per tutti. Ecco come funziona.

Cosa sono i messaggi di testo 2FA?

L’autenticazione a due fattori tramite SMS è uno dei tanti modi per verificare l’identità dell’utente. Si tratta di messaggi urgenti e portano un codice univoco per dimostrare che sei chi dici di essere. Quando accedi da un sito web o da un’app, puoi scegliere di autenticare il tuo accesso tramite SMS.

La piattaforma genera l’OTP e lo invia al tuo numero di telefono registrato. Nella maggior parte dei casi, le app possono rilevarlo e convalidarlo automaticamente se hai concesso loro l’autorizzazione SMS. In caso contrario, hai fino a 60 secondi per inserire manualmente il codice nell’apposito campo. Tuttavia, il tempo varia a seconda delle diverse piattaforme.

Sono simili ai codici TOTP che vengono generati dalle app 2FA, con la differenza che vengono inviati tramite SMS.

Come automatizzare l’eliminazione dei messaggi 2FA su Google Messaggi

Alcuni telefoni Android come la serie Google Pixel hanno Google Messaggi preinstallato. Se il tuo dispositivo non ce l’ha, puoi installarla dal Google Play Store e impostarla come app predefinita. Ciò è necessario per accedere a tutte le funzionalità.

L’eliminazione automatica dei messaggi 2FA è una funzionalità di organizzazione dei messaggi in Google Messaggi. Google sta ancora testando e graduale il suo rilascio, quindi potresti non averlo ancora sul tuo dispositivo.

Ecco come automatizzare l’eliminazione del testo 2FA su Google Messaggi:

Apri Google Messaggi.

L’app ti chiede di impostarlo come messenger predefinito se non lo hai già fatto. Tocca Imposta app SMS predefinita.

Seleziona Messaggi, quindi tocca Imposta come predefinito.

Tocca l’icona del tuo account accanto all’icona di ricerca.

Vai a Impostazioni Messaggi > Generali > Organizzazione messaggi.

Tocca l’interruttore accanto a Elimina automaticamente OTP dopo 24 ore.

Come puoi vedere, la procedura è estremamente semplice e non richiede più di 10 secondi.

Prima di lasciarti, ci teniamo a dirti che l’utilizzo della 2FA tramite codici SMS è la forma più debole e insicura. Di contro, utilizzare delle chiavi fisiche come le Yubikey è la forma più sicura, resistente anche ai tentativi di phishing.