Volendo ampliare il proprio catalogo per includere nuovi modelli di controller dotati di connettività wireless, Gamesir ha appena lanciato i nuovi Gamesir T4 Cyclone e T4 Cyclone Pro. Si tratta di modelli multipiattaforma che rappresentano “i primi controller wireless con levette e grilletti Hall Effect” dell’azienda.

In questa recensione ci focalizziamo principalmente sulla versione Pro ma sappiate che le differenze sono minime e ve le segnaleremo nei relativi paragrafi.

Pro Ergonomico e ricco di funzioni

4 motori per la vibrazione rendono il gaming più immersivo

Autonomia Contro Non è presente un inserto nel controller per riporre il dongle USB

Unboxing

All’interno della confezione di vendita è presente, oltre al controller in se, anche un cavo di ricarica USB-A / USB-C, un dongle per la connessione wireless a 2,4 Ghz (assente nella versione non Pro), un adesivo dell’azienda e quello che probabilmente è il manuale d’uso su singola pagina più grande che sia mai stato realizzato (piegato addirittura in 50 parti).

Purtroppo non è presente un inserto nel controller per riporre il dongle USB, aumentandone quindi il rischio di perderlo.

Rispetto agli altri modelli di controller Gamesir cablati che abbiamo testato e recensito in passato, non abbiamo trovato grosse differenze nella dotazione di accessori.

Qualità costruttiva

Forte di un’esperienza ormai decennale nella realizzazione di controller, Gamesir ha mantenuto alta l’asticella della qualità costruttiva anche con il T4 Cyclone Pro.

Al cuore del funzionamento dei controller di gioco della serie GameSir T4 Cyclone si trova una tecnologia innovativa: un IC rocker Hall Effect personalizzato, combinato con un algoritmo esclusivo di GameSir. Questa combinazione si traduce in un polling rate di 500 Hz e un ritardo sorprendentemente basso intorno ai 2 millisecondi (quando usato col dongle wireless).

I trigger con sensori Hall Effect sono stati particolarmente attenzionati, vista l’incredibile precisione di 0,1mm presente.Ma anche i tasti non sono da meno, con la loro architettura a membrana che assicura fino a 5 milioni di click con una corsa di 0,6mm.

Presenza un po’ più inusuale per un controller ma comunque utile per chi adora i giochi platform della Nintendo Switch è quella di un giroscopio a 6 assi. Ciò consente di aggiungere un sistema di input spaziale in quei giochi che lo supportano.

Particolarmente interessante poi la presenza di un aggancio specifico per i supporti da smartphone. Ciò permette un aggancio semplificato e più sicuro per i supporti da smartphone e tablet.

Non solo levette e trigger Hall Effect: ci sono anche 4 motori per la vibrazione

Una delle cose che ci ha stupito maggiormente di questo Gamesir T4 Cyclone Pro è l’utilizzo di un doppio set di motori elettrici per la vibrazione (non presenti nella versione standard). Eh si, perché al tradizionale set presente nella parte inferiore dell’inpugnatura sono presenti ulteriori due motori all’interno di ciascun trigger.

La cosa notevole è che l’azionamento di questi due set è indipendente (solo in X-Input). In altre parole, a seconda del tipo di feedback fornito dal gioco, è possibile abilitare, in maniera indipendente, uno qualsiasi dei quattro motori. Pensate ad esempio a un gioco sparatutto in cui lo sparo corrisponde con una vibrazione del grilletto oppure in un gioco di corse (come l’imminente Forza Motorsport) in cui si ottiene una vibrazione specifica per l’accelerazione e la frenata.

Utilizzo multipiattaforma

Il Gamesir T4 Cyclone Pro è definito multipiattaforma, in quanto è compatibile con Android, iOS, PC e Nintendo Switch. Purtroppo manca la compatibilità con Xbox (per il quale c’è il modello G7 SE) e PlayStation.

Di base il controller è impostato in modalità X-Input per essere usato su PC o iOS. Per ottenere però il miglior risultato e ridurre al massimo l’input lag (non al livello di una connessione cablata ma molto vicino), è preferibile utilizzare il dongle presente in confezione da collegare a una porta USB del computer.

Per procedere al cambio di input sul gamesir T4 Cyclone Pro (o anche su tutti gli altri modelli che supportano gli input multipiattaforma), basta semplicemente:

Per Android: Tenere premuti contemporaneamente il pulsante “A” e il pulsante “Home” per 2 secondi, fino a che l’indicatore di colore Giallo inizia a lampeggiare. Significa che il controller è pronto per essere collegato allo smartphone o al tablet Android.

Per iOS e PC (X-Input): Tenere premuti contemporaneamente il pulsante “B” e il pulsante “Home” per 2 secondi, fino a che l’indicatore di colore Blu inizia a lampeggiare. Significa che il controller è pronto per essere collegato ad iPhone o ad iPad.

Per connessione via dongle a 2,4 GHz: Tenere premuti contemporaneamente il pulsante “X” e il pulsante “Home” per 2 secondi, fino a che l’indicatore di colore Verde inizia a lampeggiare

Per Nintendo Switch: Tenere premuti contemporaneamente il pulsante “Y” e il pulsante “Home” per 2 secondi, fino a che l’indicatore di colore Rosso inizia a lampeggiare

Per una connessione cablata via USB-C è sufficiente impostare il controller su X-Input, ovvero premendo insieme il tasto Home e “B” per due secondi.

Autonomia

Nessuno vuole che la propria sessione di gioco venga interrotta da un controller con batteria scarica. I controller della serie T4 Cyclone sono dotati di una batteria da 860 mAh, che permette di avere un’impressionante durata della batteria di fino a 30 ore (usando la connessione wireless a 2,4 GHz).

Chiaramente l’autonomia è influenzata anche dalla quantità di vibrazioni che il controller restituisce.

Nel nostro caso ci siamo avvicinati alle 30 ore (non ci siamo arrivati per non portare completamente a 0 la batteria) disabilitando del tutto la vibrazione. Abilitandola al 100% della forza (tramite l’app per smartphone), l’autonomia è scesa intorno alle 22 ore.

Disponibilità e prezzo

La serie Gamesir T4 Cyclone è disponibile sin da subito sul sito web ufficiale e su Amazon Italia.

I prezzi proposti dall’azienda sono:

T4 Cyclone al prezzo di 54,95 euro .

. T4 Cyclone Pro al prezzo di 67,95 euro.

In occasione del lancio e in corrispondenza con la Festa delle Offerte Prime di Amazon, Gamesir sta proponendo una serie di sconti promozionali che permettono di acquistare i due controller a prezzi ribassati. In particolare:

Si tratta comunque di prezzi un po’ più elevati rispetto agli altri modelli cablati ma, di contro, si ottiene la massima flessibilità dell’uso wireless (con possibilità di usarlo comunque in maniera cablata).