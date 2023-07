Dite addio al drift degli analogici con il nuovo controller Gamesir T4 Kaleid e ai suoi stick Hall Effect

Gamesir è senza dubbio una delle aziende più impegnate nel migliorare la tecnologia presente all’interno dei controller da gaming. E sebbene il suo Gamesir G7 ci abbia impressionato molto, è con la nuova versione Gamesir T4 Kaleid che viene fatto il vero passo in avanti. Questo infatti è il primo controller economico ad essere dotato di stick analogici Hall Effect.

La stramaggioranza dei controller da gaming presenti sul mercato utilizza degli stick analogici dotati di potenziometri. Si tratta di una tecnologia molto ben testata visto che viene usata ormai da oltre 40 anni. Tutti i controller ufficiali delle Xbox, delle PlayStation e delle console Nintendo hanno sempre usato questo genere di stick analogici.

Ma col tempo e con l’uso intensivo questo genere di stick diventa molto meno accurato rispetto all’inizio, manifestando quello che viene comunemente chiamato drift.

Cos’è il drift e perché si manifesta?

Quando un joystick sviluppa il “drift”, significa che le leve analogiche registrano input anche quando non le si tocca. È una falsa lettura che si traduce in un personaggio che continua a muoversi o in una telecamera che continua a girare, anche quando i pollici sono fuori dalle levette.

I Joy-Con di Nintendo sono diventati famosi per lo sviluppo rapido del drift, ma nessuno degli attuali produttori di console offre controller immuni. Ci sono state segnalazioni di controller PlayStation 5 che hanno avuto una vita breve prima di sviluppare drift e abbiamo avuto anche alcuni controller Xbox con drift nelle levette non molto tempo dopo averli acquistati!

Perché i joystick sviluppano il drift?

Gli stick analogici in questi popolari controller utilizzano “potenziometri” per fornire dati sulla posizione al computer del videogioco.

I potenziometri utilizzano la legge di resistenza elettrica di Ohm come metodo per misurare la posizione. Ogni potenziometro contiene un resistore, sotto forma di un binario curvo su cui corre un braccio di contatto. Man mano che il braccio di contatto si sposta su o giù lungo il binario, la resistenza elettrica aumenta o diminuisce. La quantità esatta di resistenza corrisponde a una posizione specifica sulla pista. Usando due potenziometri per rappresentare i due assi dello stick, puoi determinare la posizione esatta dello stick con un alto livello di precisione.

I potenziometri sono dispositivi economici che sono efficaci per l’uso nei joystick, ma hanno un grosso svantaggio. Scorrendo avanti e indietro, nel lungo periodo la pista viene consumata. Alla fine, il livello di resistenza diventa inaffidabile poiché il resistore e il braccio di contatto si consumano l’uno sull’altro, il che si manifesta come input indesiderato.

I vantaggi degli stick con Hall Effect

L’Hall Effect, che prende il nome da Edwin Hall, è un cambiamento misurabile di tensione causato da un campo magnetico che interferisce con il flusso di elettricità in un conduttore elettrico. I sensori Hall Effect nei joystick utilizzano magneti permanenti e un conduttore elettrico che non si toccano mai fisicamente. Mentre il magnete si sposta rispetto al conduttore, la variazione di tensione viene misurata e tradotta in dati di posizione.

Tale forza genera uno “sbilanciamento” di cariche positive e negative nel conduttore che viene riconosciuto come tensione di Hall “UH”. Quella tensione cambia con quanto il campo magnetico interferisce (quanto è lontano il magnete) e può essere misurata.

Combina questo con due sensori lungo due assi e avrai i dati di posizione dello stick, il tutto senza alcuna usura delle parti di misurazione.

Poiché non c’è contatto fisico tra questi due componenti infatti, il sensore non dovrebbe usurarsi alla stessa velocità rispetto ai sensori potenziometrici.

Gamesir T4 Kaleid

Il Gamesir T4 Kaleid è un controller multi piattaforma compatibile con Nintendo Switch, PC e Android e dotato di una scocca trasparente e arricchita da fantastici luci LED.

Mentre la sua scocca trasparente e l’illuminazione RGB possono essere le prime cose che noti, i joystick e i grilletti con Hall Effect, così come i suoi pulsanti frontali meccanici, lo distinguono dagli altri controller di questa fascia di prezzo.

Sebbene non sia un controller wireless, GameSir T4 Kaleid funziona su PC, Nintendo Switch e su telefoni e tablet Android. Purtroppo, non c’è supporto per Xbox Series X/S (per le quali è necessario acquistare la versione G7 SE).

Il GameSir T4 Kaleid è anche incredibilmente comodo nelle mani, grazie in parte alle maniglie e ai grilletti testurizzati. I due pulsanti posteriori rimappabili e molti altri aspetti possono essere personalizzati direttamente sul controller stesso, sebbene sia possibile collegarlo a un PC e utilizzare anche l’app GameSir T4k per farlo.

Il GameSir T4 Kaleid è dotato di una scocca chiara che non solo mostra il suo circuito stampato (PCB) con accenti dorati, ma aiuta anche la sua illuminazione RGB integrata a risplendere davvero. Mentre la metà superiore del GameSir T4 Kaleid è completamente chiara, le impugnature che ospitano i suoi motori rumorosi sono opache.

Il controller ha un layout in stile Xbox con leve analogiche asimmetriche e un layout ABYX per i pulsanti frontali (cosa strana visto che è orientato anche ai possessori di Nintendo Switch).

Tanta tecnologia avanzata ma prezzi economici

Nonostante l’integrazione dei nuovi stick Hall Effect, il nuovo Gamesir T4 Kaleid ha un prezzo decisamente interessante e sicuramente inferiore rispetto a molti concorrenti.

Nello shop ufficiale di Gamesir è possibile acquistare il Gamesir T4 Kaleid al prezzo di 39,95 euro.

Insomma, ci troviamo di fronte a un joystick dalle qualità sopraffine e dal costo decisamente contenuto.