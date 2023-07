YouTube Music, i podcast arrivano anche a livello internazionale

Dopo il lancio alla fine di aprile per gli utenti statunitensi e l’aggiornamento della piattaforma Studio, YouTube Music sta iniziando a implementare il supporto per i podcast a livello internazionale.

Nella scheda Home, vedrai “Podcast” unirsi agli altri cinque filtri dell’umore. Questo carica un feed dedicato con caroselli come “Continua ad ascoltare”, “Episodi consigliati” e “I tuoi podcast”, oltre a varie categorie: Giochi, True Crime, Commenti politici ecc. Otterrai suggerimenti simili in Esplora.

I podcast si uniscono al filtro di alto livello per playlist, brani, album e artisti nella scheda Libreria. C’è una playlist automatica per “Nuovi episodi” dai tuoi programmi e “Episodi per dopo” salvati in precedenza. I podcast a cui sei iscritto appariranno nella tua Libreria come altri brani, album, playlist e artisti.

La schermata “In riproduzione” offre un riavvolgimento di 10 secondi e un avanzamento di 30 secondi insieme alla velocità di riproduzione e al timer di spegnimento.

Le pagine dei podcast sono simili agli album e alle playlist con illustrazioni e un elenco di episodi, oltre alla data di pubblicazione e allo stato di riproduzione.

Toccando su un episodio potrai vedere la descrizione completa con la possibilità di “Salva episodio per dopo” utilizzando il pulsante dei segnalibri e “Scarica“. Segnaliamo che la riproduzione offline e la riproduzione in background sono disponibili senza un abbonamento a YouTube Premium.

Tutti gli utenti “sperimenteranno conferme di lettura da parte dell’host o messaggi di sponsorizzazione durante l’ascolto dei podcast“. Su YouTube Music sono disponibili solo i podcast/i canali che hanno caricato versioni video degli episodi. Pertanto, la selezione potrebbe essere limitata con feed RSS non attualmente supportati.

