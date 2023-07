Android Auto 10 ufficiale | Novità

Con Android Automotive sempre più diffuso, Google sta puntando sempre meno sulla variante Android Auto. Google ha annunciato un’importante riprogettazione di Android Auto all’I/O 2022. Nome in codice “Coolwalk”, ha rinnovato l’interfaccia utente per display di infotainment più grandi e ha introdotto una modalità a schermo diviso, tra una raffica di altri miglioramenti.

Otto mesi dopo l’annuncio iniziale e due mesi di beta test, Google ha iniziato a implementare il nuovo design di Android Auto per tutti all’inizio del 2023. Da allora la società è stata avvistata testando piccole modifiche all’interfaccia utente, sebbene non sia stato implementato nulla di importante.

Google ha ora rilasciato silenziosamente Android Auto v10, con una nuova interfaccia utente per l’Assistente Google. Con un grande aumento del numero di versione, ti aspetteresti che l’ultima generazione contenga alcune nuove funzionalità o modifiche. Ma non è così.

Il team di 9to5Google riporta che c’è solo un cambiamento importante in Android Auto v10.0: un’interfaccia utente dell’Assistente Google aggiornata. Tuttavia, non è chiaro se la riprogettazione sia legata alla nuova build si tratti di un aggiornamento lato server da parte di Google.

Per quanto riguarda il nuovo look “glow”, è simile a come appare l’assistente vocale sugli smartphone Android con una barra luminosa in basso. L’Assistente Google è apparso per la prima volta con questo design su Pixel 4 nell’ottobre 2019. Prima di questo nuovo look, l’assistente vocale appariva nella parte superiore dello schermo con una barra nera e il logo dell’Assistente.

Non sembrano esserci altri miglioramenti immediati associati al nuovo look di Google Assistant sul sistema di infotainment targato Google, se non per dargli un aspetto più moderno.

Puoi vedere se l’aggiornamento alla versione v10 attiva la nuova interfaccia utente dell’Assistente Google sull’unità principale della tua auto, anche se saranno necessarie delle settimane affinché l’aggiornamento si propaghi in tutte le auto.

Data la lentezza con cui Google ha tradizionalmente implementato le modifiche di Android Auto a tutti, non aspettarti che l’aggiornamento di Android Auto v10 venga visualizzato presto sul tuo telefono.

via