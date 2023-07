Google Play Store: liberalizzato lo sviluppo di app che usano le blockchain

Le app blockchain sono state ampiamente vietate sul Play Store, con Google che ha accettato solo app che consentono agli utenti di gestire da remoto criptovaluta, trading e alcune altre funzioni di base. Tuttavia, Google ha deciso di allentare queste restrizioni con un aggiornamento delle norme che potrebbe introdurre un genere completamente nuovo nel Google Play Store.

Il Google Play Store ha aggiornato la sua politica relativa alle app basate su blockchain. Gli sviluppatori potranno creare e pubblicare app basate su blockchain sul Play Store a partire dal 12 luglio 2023.

La vecchia politica era più restrittiva, progettata per proteggere gli utenti dai rischi associati alla tecnologia blockchain. Gli utenti sono stati in grado di scambiare criptovaluta in alcune app che hanno ricevuto la benedizione di Google, ma quelle riguardavano più la gestione finanziaria che solo le app basate su blockchain.

Nella nuova politica, Google vuole consentire più app blockchain ma proteggere comunque gli utenti da frodi e truffe. La restrizione blockchain in Google Play sembrava un divieto totale, ma le nuove linee guida sono piuttosto aperte.

Le app che consentono agli utenti di acquistare, detenere o scambiare criptovalute devono essere certificate da una giurisdizione regolamentata. Tali app devono inoltre essere conformi alle normative applicabili per qualsiasi regione o paese a cui sono destinate.

Le app che distribuiscono risorse digitali tokenizzate devono essere trasparenti su cosa sono e come funzionano. Fondamentalmente, seguire le leggi nella regione in cui operano e non fuorviare gli utenti con acquisti blockchain.

Mentre Google sembra aver dato il via libera alle app blockchain in generale, la società è stata particolarmente dettagliata sulle app blockchain che coinvolgono il gioco d’azzardo. La politica specifica è che gli NFT non devono essere utilizzati nei giochi per migliorare l’esperienza di un utente o assisterlo. Per citare Google, “non devono essere utilizzati per scommettere o puntare in cambio dell’opportunità di vincere premi di valore monetario reale (inclusi altri NFT)”.

Inoltre, gli sviluppatori non sono autorizzati a promuovere o esaltare i potenziali guadagni derivanti dal gioco o dallo scambio di NFT nelle loro app.

Infine, un’app di gioco d’azzardo basata su blockchain che utilizza NFT sarà soggetta alle norme sui giochi d’azzardo esistenti di Google Play.

Che la decisione di aprire le porte a questo genere di app sia dovuta al fatto che, nel prossimo futuro, il Google Play Store non sarà l’unico mercato di applicazioni ad essere presente su Android?

