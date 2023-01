Google dovrà ospitare altri app store all’interno del Play Store in India

L’anno scorso l’India ha colpito Google e il suo Play Store con una piccola multa per il suo controllo sulla piattaforma Android. La Corte Suprema del paese ha ora confermato la decisione e le richieste che ne derivano, il che potrebbe costringere il Play Store ad autorizzare gli app store di terze parti già dalla prossima settimana.

Come riportato da Reuters, questa settimana la Corte Suprema dell’India ha rifiutato la richiesta di Google di bloccare una serie di richieste della Competition Commission of India. Le richieste sono state avanzate insieme alla multa dello scorso anno. Google ha affermato che avrebbero “danneggiato i consumatori” e “bloccato la crescita” della piattaforma Android.

Quali erano quelle richieste? In primo luogo, Google non potrebbe più obbligare i produttori a preinstallare le proprie app sui dispositivi Android per poter utilizzare il Play Store. Google sarebbe anche costretta a consentire l’accesso al Play Store su “fork” di Android (Amazon Fire ad esempio), ovvero versioni fortemente personalizzate della piattaforma.

La richiesta maggiore, tuttavia, è che il Google Play Store fosse tenuto a ospitare app store di terze parti e che Android non limitasse le app di sideload “in alcun modo” (ottime notizie per F-Droid).

Con questa sentenza della Corte Suprema, Google sarà tenuta a mettere in atto tutte queste misure. La società ha sette giorni per conformarsi.

Come sottolinea ulteriormente Reuters, alcuni sviluppatori in India sono molto contenti della notizia. Il CEO di MapmyIndia, un servizio di mappe che deve competere con Google Maps dal 2004, ha dichiarato di essere “euforico” alla notizia. Il CEO di Indus OS, un app store Android di terze parti, ha definito la mossa un “momento spartiacque” e avrebbe promosso l’uso delle app.

Resta da vedere come Google implementerà questi cambiamenti. Il tutto segnalando che la stessa cosa potrebbe venir imposta a Google anche in Unione Europea a seguito dell’approvazione del Digital Markets Act.

via