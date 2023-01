Lo smartphone è il principale computer che ogni persona nel mondo utilizza ed ha soppianto di gran lunga il PC. Visto il form factor e la portabilità, è anche il dispositivo elettronico più personale. Ma fra un messaggio inviato e un video guardato, vi siete mai chiesti come funziona lo smartphone? In questa “guida contenitore” vi mostriamo proprio questo.

Ogni settimana pubblicheremo un articolo di approfondimento su una componente essenziale di uno smartphone e aggiorneremo contestualmente questa guida per permettervi di farvi un’idea su come funziona lo smartphone insieme con le sue componenti.

CPU

La CPU o Central Processing Unit è il cervello dello smartphone. Essa gestisce tutte le operazioni necessarie affinché le applicazioni si aprano, i video vengano decodificati correttamente e, in generale, il sistema operativo funzioni a dovere.

Touchscreen

Il touchscreen è il sistema di input per eccellenza degli smartphone. Grazie all’intuizione di Steve Jobs negli anni precedenti al lancio del primo iPhone, il dito ha sostituito in tutto e per tutto l’utilizzo delle stylus come sistema di input presente nei PDA. Allo stesso modo, ha soppiantato anche l’usop di mouse e tastiera.

Memoria flash

La memoria flash è alla base per memorizzare, temporaneamente (RAM) o per sempre (eMMC, UFS ed SSD) i dati che vengono generati dalle applicazioni. A differenza degli HDD meccanici, i dati vengono memorizzati e cancellati in maniera del tutto elettronica.