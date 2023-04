General Motors punta tutto su Android Automotive: STOP ad Android Auto e Apple CarPlay

GM è stata recentemente criticata per la sua decisione di staccare la spina da Android Auto e CarPlay nei suoi prossimi veicoli elettrici (anche dagli altri brand del gruppo come Chevrolet) in favore del proprio sistema operativo basato su Android Automotive (scelta in parte presa anche da BMW) e, in una nuova intervista, la società sta raddoppiando questa decisione, affermando che il suo sistema operativo integrato può essere ancora migliore rispetto agli attuali sistemi di proiezione.

The Verge ha parlato con Scott Miller, vicepresidente di GM dei sistemi operativi e dei veicoli definiti dal software. Miller svolge ovviamente un ruolo importante nelle decisioni relative al software nelle auto GM, inclusi entrambi i sistemi di proiezione come Android Auto e CarPlay, nonché gli imminenti sforzi dell’azienda con Android Automotive (ora arrivato alla versione 13).

In risposta a The Verge che chiedeva direttamente l’opinione di Miller sull’opinione che la decisione di GM fosse “terribile”, Miller ovviamente non era d’accordo. Piuttosto, ritiene che l’elevata domanda di Android Auto e CarPlay da parte dei clienti dimostri che i clienti sono alla ricerca di una migliore esperienza di infotainment nelle loro auto, ma ritiene che questi sistemi basati sulla proiezione non siano il punto di arrivo.

Miller ritiene che l’attuale fedeltà ad Android Auto e CarPlay possa essere superata da un’esperienza nativa ancora migliore, che è ciò che l’azienda mira a fornire con la sua interpretazione di Android Automotive.

Non credo che nessuno ti direbbe che l’esperienza di proiezione è fantastica. In questo momento, è conveniente, va bene rispetto a dove siamo stati in passato, è stato davvero bello. Abbiamo i dati dei clienti che dicono che quando il sistema è integrato e funziona e non devi armeggiare con il tuo telefono o accoppiarlo o fare altre cose con esso, sali nel tuo veicolo e tutto funziona senza problemi. Ti conosce, ti riconosce e te lo prepara. Lo apprezzeranno di più.

Aggiunge che un sistema operativo nativo, come la versione personalizzata di Android Automotive di GM, raggiunge un punto di “integrazione olistica” che attualmente non è possibile con Android Auto e CarPlay. Un’auto con sistema operativo nativo fornisce informazioni sui sistemi dell’auto, come la batteria, oltre a concentrarsi sulla navigazione su misura per i veicoli elettrici. Questo è un vantaggio che Tesla ha avuto con il suo sistema operativo nativo.

