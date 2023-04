Niantic pubblicherà presto Monster Hunter Now, nuovo gioco legato alla realtà aumentata

Niantic, che è forse più noto per lo sviluppo di Pokémon Go, sta lavorando a una versione in realtà aumentata di Monster Hunter per dispositivi Android e iOS. Dopo aver collaborato con la NBA per sviluppare il gioco NBA All-World, la società ha collaborato con Capcom per creare quello che definisce un “RPG d’azione di caccia nel mondo reale” intitolato Monster Hunter Now.

In giro per le città a combattere mostri

Simile agli altri titoli di Niantic, incluso l’ormai defunto Harry Potter: Wizards Unite, i giocatori dovranno andare in giro con i loro telefoni per trovare mostri da combattere. Possono anche allearsi con amici e sconosciuti e usare i materiali che raccolgono per fabbricare armi e armature.

Niantic e Capcom hanno rivelato in una conferenza stampa che il gioco sarà gratuito, con acquisti in-app. Conterrà un combattimento semplificato paragonabile a quello di Pokémon Go e vedrà i giocatori scorrere e toccare sullo schermo del telefono.

I giocatori possono combattere battaglie con una sola mano in modalità verticale, ma possono anche combattere i mostri in modalità orizzontale se vogliono replicare l’esperienza di Monster Hunter a cui sono abituati su PC e console.

Sebbene il franchise sia noto per sfidare i giocatori con battaglie che potrebbero durare più di cinque minuti, tuttavia, il tempo massimo di battaglia per il gioco mobile sarà di soli 75 secondi. Sakae Osumi, un produttore senior di Niantic presso lo studio di Tokyo in cui il gioco è in fase di sviluppo, ha affermato che la società vuole incapsulare le divertenti battaglie di Monster Hunter Now in un lasso di tempo breve. Le battaglie lunghe e prolungate non sono l’ideale per i giochi per dispositivi mobili in cui dovresti comunque andare in giro.

Detto questo, Monster Hunter Now verrà fornito con una funzione che consentirà ai giocatori di contrassegnare i mostri che incontrano con un paintball in modo che possano combatterli a casa, da soli o con gli amici.

Quando sarà disponibile Monster Hunter Now

Niantic ora accetta iscrizioni per il beta test chiuso del gioco che inizierà il 25 aprile. Se tutto va bene e i test hanno successo, Monster Hunter Now verrà lanciato ufficialmente a settembre di quest’anno.

via