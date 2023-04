Elon Musk e X.AI Corp al lavoro su TruthGPT

No, non avete letto male e non è uno scherzo. I piani di Elon Musk per la sua compagnia di intelligenza artificiale stanno iniziando a essere messi a fuoco. Il CEO di Twitter ha affermato di voler “creare una terza opzione” per un’azienda che potrebbe sfidare OpenAI (e di conseguenza Microsoft) e Google. In un’intervista a Fox News, Musk ha affermato che sta pensando di sviluppare, attraverso la nuova X. AI Corp, il chatbot “TruthGPT“. Con esso l’obiettivo sarebbe quello di creare “la massima intelligenza artificiale in cerca di verità che cerchi di comprendere la natura dell’universo” e che “si spera faccia di più bene che male”.

TruthGPT sfrutterà 10.000 GPU Nvidia e i migliori esperti di DeepMind

Musk ha riconosciuto che l’azienda inizierà con uno svantaggio significativo rispetto ai suoi rivali. E, come spesso accade, non è chiaro quanto siano seri o lontani i suoi piani. Ma le speculazioni sulle ambizioni dell’IA di Musk sono aumentate poiché recentemente ha depositato documenti per un’azienda chiamata X.AI Corp. Secondo quanto riferito, ha anche acquistato migliaia di GPU e assunto ricercatori da DeepMind per un progetto sconosciuto di intelligenza artificiale di Twitter.

Non è chiaro se TruthGPT e i piani con Twitter siano correlati. Musk è noto per spostare i dipendenti nelle sue aziende. In passato ha affermato che la sua motivazione di realizzare questi progetti legati alla IA derivava dalle preoccupazioni sulla direzione e sulla minaccia che potrebbe rappresentare per l’umanità.

In particolare, è stato uno dei primi sostenitori di OpenAI, che ha contribuito ad avviare nel 2015. Ma Musk ha preso le distanze dall’organizzazione dopo un disaccordo con Sam Altman su chi avrebbe gestito l’organizzazione. Più recentemente, ha criticato OpenAI per aver scorporato un’attività a scopo di lucro e aver collaborato con Microsoft.

Una IA al servizio dei messaggi crittografati su Twitter

Sebbene non sia chiaro in che modo i piani di intelligenza artificiale di Musk possano influenzare Twitter, ha anticipato una funzionalità imminente per il servizio. Ha detto che Twitter sta lavorando a una funzionalità che consentirebbe agli utenti di crittografare facoltativamente i loro messaggi diretti e che “si spera che esca il mese successivo, ma non oltre il mese prossimo”.

Da anni si vocifera di messaggistica diretta crittografata e Musk, un noto fan delle app di messaggistica crittografata, ha precedentemente affermato che Twitter dovrebbe offrire la crittografia in stile Signal. “Se stai partecipando a una conversazione che ritieni delicata, puoi semplicemente attivare la crittografia e nessuno su Twitter potrà vedere di cosa stai parlando”, ha spiegato Musk.