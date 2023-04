Xiaomi 13 Ultra ufficiale: è il cameraphone definitivo

Con la presentazione ufficiale dello Xiaomi 13 Ultra, l’azienda cinese ha innalzato ancora una volta la qualità della fotografia mobile con la realizzazione di quello che potrebbe essere il cameraphone definitivo.

Xiaomi 13 Ultra | Specifiche

Tenendo fede al nome Ultra, questo nuovo modello utilizza le migliori componenti hardware attualmente disponibili sul mercato.

Il primo fiore all’occhiello da segnalare è il display LTPO OLED C7 ultra clear sviluppato in collaborazione da TCL e Xiaomi con la luminosità massima da record di 2600 nits (1300 nits quella standard), frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz adattiva, supporto HDR10+ e Dolby Pro Vision e una protezione Corning Gorilla Glass Victus.

Da top di gamma qual è non sorprende la scelta di optare per lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, comprensivo della suite di connettività FastConnect 7800, di 12 o 16 GB di memoria RAM LKPDDR5X e di 256 o 512 GB di memoria di archiviazione UFS 4.0.

Ma come detto in precedenza, il vero cavallo di battaglia di questo Xiaomi 13 Ultra è il comparto fotografico, formato da ben 4 fotocamere da 50MP con obiettivi di nuova generazione. Nello specifico, troviamo:

Sony IMX989 da 1″ con obiettivo grandangolare e lente asferica 8P, stabilizzazione HyperOIS sul sensore e diaframma variabile da una apertura di ƒ/1.9 a ƒ/4.0

Sony IMX858 con obiettivo ultragrandangolare da 12 mm e apertura f/1.8, dotato di autofocus e con capacità di funzionare anche come obiettivo macro

Sony IMX858 con teleobiettivo da 75 mm (zoom 3x), apertura f/1.8 e di stabilizzazione dell’immagine

(zoom 3x), apertura f/1.8 e di stabilizzazione dell’immagine Sony IMX858 con teleobiettivo periscopico da 120mm (zoom 5x), apertura f/3 e dotato di stabilizzazione dell’immagine

Your creative freedom starts now with Leica optics across all focal lengths on #Xiaomi13Ultra! #AShotAbove pic.twitter.com/ykAqNeMrqV — Xiaomi (@Xiaomi) April 14, 2023

Si tratta facilmente del migliore e più completo smartphone per quanto riguarda la fotografia (almeno sul fronte dell’hardware).

Xiaomi 13 Pro | Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163.18 x 74.64 x 9 mm per 227 grammi di peso

163.18 x 74.64 x 9 mm per 227 grammi di peso Display: AMOLED C7 da 6,7″ con risoluzione 3,200 x 1,440 px (WQHD+), refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz, luminosità di picco di 2600 nits, 1300 nits in condizioni standard, DC Dimming con PWM a 1920 Hz.

AMOLED C7 da 6,7″ con risoluzione 3,200 x 1,440 px (WQHD+), refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz, luminosità di picco di 2600 nits, 1300 nits in condizioni standard, DC Dimming con PWM a 1920 Hz. SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Memoria: 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X 256 o 512 di storage UFS 4.0

Connettività : 5G (SA/NSA), Dual SIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Infrarossi, porta USB 3.2 Gen 1 con uscita video DisplayPort in 4K a 60Hz e velocità di trasferimento di 5 Gbps.

: 5G (SA/NSA), Dual SIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Infrarossi, porta USB 3.2 Gen 1 con uscita video DisplayPort in 4K a 60Hz e velocità di trasferimento di 5 Gbps. Fotocamere: anteriore: 32MP posteriori (lenti VARIO-SUMMICRON): 50MP principale, Sony IMX989 da 1″ lente asferica 8P con stabilizzazione HyperOIS sul sensore e diaframma variabile da una apertura di ƒ/1.9 a ƒ/4.0. 50MP IMX 858 ultra grandangolare da 12 mm con apertura f/1.8, dotato di autofocus e con capacità di funzionare anche come obiettivo macro 50MP IMX 858 obiettivo da 75 mm con apertura f/1.8, dotato di stabilizzazione dell’immagine 50MP IMX 858 obiettivo periscopico da 120 mm con apertura f/3, dotato di stabilizzazione dell’immagine, che offre uno zoom ottico fino a 5x.

Batteria: 5000mAh, ricarica cablata 90W, wireless 50W

5000mAh, ricarica cablata 90W, wireless 50W Sistema operativo: Android 13 con MIUI 14

Android 13 con MIUI 14 Extra: certificazione IP68, scanner impronte in display, sensore per monitorare la frequenza cardiaca in display

Disponibilità e prezzo

Seppur la presentazione di Xiaomi 13 Ultra sia stata rivolta a tutto il mondo, inizialmente la commercializzazione avverrà solamente in Cina nelle colorazioni nero, verde oliva e bianco con una finitura in pelle sintetica. In Europa dovrebbe arrivare più in là nel tempo a un prezzo che si aggirerà intorno ai 1299 euro.