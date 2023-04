Google Pixel Fold verrà annunciato all’I/O 2023 e commercializzato da giugno

Secondo una nuova indiscrezione, Pixel Fold di Google è previsto per una data di rilascio a giugno, con un lancio scaglionato presso i vari mercati e i vari operatori, a seguito di una rivelazione al Google I/O 2023.

Jon Prosser afferma che Google Pixel Fold sarà annunciato al Google I/O che si terrà il 10 maggio. Ciò è in linea con quanto ci aspettavamo negli ultimi mesi, ma Prosser afferma anche che i preordini per Pixel Fold si apriranno lo stesso giorno tramite il Google Store. I preordini tramite gli operatori e altri rivenditori, tuttavia, verrebbero rinviati a fine mese, non aprendo fino al 30 maggio.

Per quanto riguarda una data di rilascio effettiva per Pixel Fold, Prosser afferma che il pieghevole non inizierà la spedizione fino al 27 giugno, diverse settimane dopo l’I/O e il lancio di Pixel 7a, che apparentemente verrà presentato e immesso sul mercato proprio il 10 maggio.

In ogni caso, è sicuramente migliore dei ritardi che abbiamo visto su Pixel 6a l’anno scorso, che è arrivato sul mercato circa due mesi dopo l’I/O 2022.

Il prezzo di Pixel Fold è ancora relativamente poco chiaro, ma Prosser afferma ancora che il pieghevole costerà $ 1.799. Un’altra voce recente ha menzionato un prezzo notevolmente inferiore compreso tra $ 1.300 e $ 1.500, che è più vicino a quello che avevamo inizialmente sentito per le versioni precedenti dello stesso dispositivo.

Il Google I/O 2023 non sarà solo smartphone Pixel

Ad ogni modo, il Google I/O 2023 sarà pieno zeppo di annunci e novità, con gli smartphone Pixel che paradossalmente occuperanno solo una piccola porzione. Oltre all’annuncio di Android 14 e il probabile rilascio di una nuova beta, il vero focus dell’evento sarà l’IA e i nuovi servizi che Google sta sviluppando per contrastare efficacemente la nuova concorrenza di OpenAI e Microsoft (e tenersi stretto Samsung).