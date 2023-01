NBA All-World, Niantic ripropone un nuovo gioco in stile Pokémon GO

NBA All-World è l’ultimo tentativo di Niantic di resuscitare la magia che ha reso Pokémon Go un grande successo nel 2016 (e in parte lo è ancora adesso). Come i precedenti titoli Niantic, vagherai per il mondo collezionando oggetti. Questa volta c’è un tema di basket piuttosto che battaglie di Pokemon, il che significa che ti impegnerai in un gameplay 1v1 contro vari atleti in uno dei quattro minigiochi.

NBA All-World è ora disponibile per il download gratuito dal Play Store. Chiunque abbia familiarità con i giochi di Niantic troverà l’ampio ciclo di gioco molto simile fino a quando non entrerai in uno dei giochi di basket.

Fortunatamente, Niantic non ti chiede di far rimbalzare il telefono dal pavimento per giocare (un’ottima opportunità per commercializzare una custodia per telefono da basket); invece, utilizzerai semplici controlli di scorrimento per manipolare il tuo avatar. In particolare, non c’è supporto per la realtà aumentata, quindi entrare in un gioco ti porterà in un’arena di basket virtuale, anche se il tutto è basato sulla posizione, quindi è ancora molto simile ai precedenti titoli Niantic. Stranamente non ci sono ancora elementi PvP nel gioco.

Un espediente divertente di NBA All-World è il tentativo di individuare oggetti e campi virtuali vicino agli equivalenti del mondo reale. Quindi, se hai bisogno di soldi o vestiti, vai in banca e nei grandi magazzini. Sui campi da basket, puoi battere gli atleti NBA per reclutarli nella tua squadra e battere lo stesso giocatore ti farà guadagnare denaro ed esperienza extra.

Nel complesso, NBA All-World è un gioco raffinato che colpisce molte delle note che ci aspettiamo da un titolo Niantic. Tuttavia, dopo la cancellazione di quattro giochi lo scorso anno, la chiusura di Catan: World Explorers e Harry Potter: Wizards Unite rispettivamente nel 2021 e nel 2022, e il fallimento di altri fantastici giochi AR come Minecraft Earth e The Witcher: Monster Slayer, è possibile la vita di NBA All-World sarà breve.

Ad ogni modo, se il gioco suscita il tuo interesse, ti consigliamo di scaricarlo ora e provarlo. Chissà, potrebbe essere il prossimo Pokémon Go.

