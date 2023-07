Qual è il futuro di Google Bard?

Google Bard ha ricevuto un importante aggiornamento in queste ore, con una serie di nuove funzionalità e diventando finalmente disponibile anche in Italia (oltre che in 39 altri mercati). La cosa più notevole è la possibilità di salvare e bloccare le chat, nonché di avere più conversazioni, con l’interfaccia utente di Bard aggiornata per supportare tutto e la nuova interazione vocale.

Il risultato finale fa sembrare Google Bard molto simile a un’app completa piuttosto che a un sito Web progettato per ospitare una singola conversazione. Se volessimo azzardare qualcosa, questa nuova interfaccia è a due passi dall’approdare su Google Chat.

Per me, le ultime aggiunte, costituite da chat appuntate e recenti, integrazione/caricamento di Google Lens, sintesi vocale, condivisione di conversazioni, modifica delle risposte e integrazioni di terze parti in futuro, sono un ulteriore segno che Bard alla fine diventerà un prodotto vero e proprio quando lascerà indietro l’etichetta “Esperimento”.

L’alternativa è che Google sta solo usando Bard per migliorare il proprio approccio prima di introdurre il suo chatbot all’interno di un’altra app, come ad esempio nella Ricerca.

Bard sarà il nome definitivo?

Tuttavia, come sarebbe Bard come prodotto Google completo?

Per prima cosa, non credo che si chiamerà “Bard”. Non si adatta alla propensione dell’azienda per la denominazione che è molto letterale/descrittiva (ad esempio Duo per le videochiamate e Hangouts per i messaggi anche se Allo non lo è stato tanto) e poi mette “Google” davanti.

Con Google che pensa al suo chatbot come “Augmented Imagination”, chiamarlo “Assistente” avrebbe senso se quello non fosse il nome di un prodotto esistente. Man mano che Bard matura e diventa più ricco di funzionalità, mi sto in qualche modo allontanando dalla mia precedente convinzione che Bard diventi la base per una nuova versione di Assistant.

Il caso d’uso che Google Assistant riempie – comandi vocali su Android e dispositivi domestici intelligenti – è fondamentalmente diverso da ciò che Bard sta cercando di fare. Sì, entrambi cercano di aiutare, ma c’è una produttività piegata a Bard che si adatta a input di testo lunghi meglio dei comandi vocali. È ancora presto per questo tipo di servizio, ma finora sembra che alle persone piaccia parlare con un chatbot in modo colloquiale per fare le cose.

Google Bard arriverà nell’app Messaggi?

Nel frattempo, una versione futura di Bard avrà bisogno di un’esperienza mobile, preferibilmente un’app. Il sito web bard.google.com sui browser mobili va bene ma è necessaria un’esperienza più pensata per il mobile (abbiamo anche visto segni di un widget Bard sugli smartphone Pixel).

Una cosa interessante da esplorare sarebbe se Bard diventasse un chatbot disponibile in Google Messaggi e/o Google Chat, come l’Assistente in Google Allo tanti anni fa.

Anche in questo scenario, penso che un’app Bard dedicata abbia senso, soprattutto per un migliore multitasking e mantenere le conversazioni. Tuttavia, un’esperienza di conversazione – ora che la tecnologia è maturata ed è più capace – nelle app di messaggistica di Google potrebbe essere davvero utile.

Nessuna app ma una disponibilità generale all’interno delle altre app?

In termini di accesso, è anche possibile che Bard non arrivi esattamente così come’è ma che venga invece inglobato in ogni servizio e app Google già presente su Android e sul web.

Tuttavia, se Google decidesse di non voler offrire gratuitamente sia Bard che “Converse” nella Google Search Generative Experience (SGE), direi che è più probabile che Bard venga posizionato come parte dell’abbonamento a Google One.

Bard sembra meno monetizzabile con gli annunci, poiché l’idea di vedere risultati sponsorizzati quando lavoro sembra un po’ inaffidabile.

