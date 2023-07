Gamesir G7 SE è il nuovo gold standard per i controller da gaming | Recensione

Si può migliorare un controller da gaming già ai limiti della perfezione? Apparentemente si visto che Gamesir, azienda che ha lanciato nei mesi scorsi il fantastico Gamesir G7 con focus su concretezza ed estetica personalizzabile, ha alzato ulteriormente l’asticella col nuovo Gamesir G7 SE.

L’arrivo dei sensori Hall Effect sul miglior controller Xbox

Il nuovo Gamesir G7 SE prende il meglio del modello G7 base ma sostituisce gli stick analogici con potenziometro con dei sensori Hall Effect. In altre parole, il G7 SE è come una fusione fra il G7 e il T4 Kaleid (qui la nostra recensione), il tutto con la certificazione ufficiale Xbox (e 1 mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate).

Oltre a ciò, troviamo anche l’introduzione di blocchi fisici dei pulsanti dorsali. Questo assicura l’eliminazione di pressioni indesiderate disabilitando del tutto i pulsanti posteriori. Una novità meno importante ma che sicuramente tornerà utile a chi non è solito utilizzare i tasti dorsali.

L’utilizzo di sensori Hall Effect (di base nei trigger ma ora, col G7 SE, anche negli stick analogici) consente al controller di non sviluppare mai il problema conosciuto come “drift”. Per una spiegazione dettagliata di cosa si tratta, da cosa è causato e quali sono gli effetti nel gameplay, vi invitiamo a visionare la nostra recensione del Gamesir T4 Kaleid.

Le altre novità del Gamesir G7 SE

Ma oltre agli stick analogici Hall Effect, cosa rende il nuovo Gamesir G7 SE diverso dagli altri controller presenti sul mercato?

Innanzitutto, l’errore di circolarità dello 0,5% (in media) inferiore rispetto alla maggior parte dei controller: ciò consente input più circolari e un’elevata coerenza con il movimento di gioco.

Inoltre troviamo l’esclusiva modalità RAW tramite il software GameSir Nexus grazie alla quale mappare il cerchio in modo che sia più di un quadrato. In altre parole, disattiva la zona morta radiale esterna, offrendo maggiore precisione e velocità in alcuni giochi.

Oltre a ciò troviamo una risoluzione più elevata tra i controller Xbox di terze parti con licenza e un anello antifrizione per assicurare una “circolarità” più fluida degli Stick analogici. Questo è raggiunto grazie all’uso di un modulo e di un anello esterno realizzati con una composizione resistente all’usura, che mantiene il movimento liscio e reattivo.

Infine, è il tasso di polling a fare la differenza, soprattutto per gli sparatutto competitivi. Con un valore predefinito di 265Hz, con un futuro aggiornamento firmware l’azienda assicura l’arrivo fino a 1000Hz.

Oltre a queste caratteristiche, vorremmo anche sottolineare la qualità di costruzione, con una disposizione dei pulsanti a membrana tale da assicurare una solidità generale superiore. La staffa di supporto incorporata impedisce infatti la compressione eccessiva dei tasti, cosa che permette di prolungare la durata della vita, ottimizzando nel contempo la corsa e la costanza della forza.

Disponibilità e prezzi

Con l’introduzione di queste migliorie che comportano non solo delle prestazioni migliori ma soprattutto una durata nel tempo superiore, Gamesir avrebbe potuto aumentare il prezzo di vendita. E invece, seppur più alto, il costo del Gamesir G7 SE è del tutto paragonabile a quello degli altri modelli dell’azienda e decisamente inferiore rispetto a quello del controller Xbox ufficiale oppure di modelli di terze parti concorrenti.

Nello specifico, il prezzo di listino di Gamesir G7 SE è di 59,99 euro ma, utilizzando degli speciali coupon, è possibile abbassare il prezzo del 10% e del 15%.

Scendendo nel dettaglio, acquistando il Gamesir G7 SE da Amazon Italia e utilizzando il codice promo G7SEHALL, potete ottenere lo sconto del 15% che porta il prezzo finale a 50,99 euro.

Allo stesso modo, se decidete di acquistarlo dallo store ufficiale, potete ottenere il 10% di sconto oltre al prezzo perennemente scontato usando il codice promo fans10off che porta il prezzo finale a 37,75 euro.