Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic ufficiali col grande ritorno della ghiera rotante

Samsung ha annunciato un’intera generazione di nuovo hardware al suo evento Galaxy Unpacked in Corea, inclusi due telefoni pieghevoli e i suoi ultimi dispositivi indossabili: il Samsung Galaxy Watch6 e il Samsung Galaxy Watch6 Classic.

Quest’anno non ci sono nuovi orologi Pro: il modello Galaxy Watch 6 di fascia alta è un sequel del Galaxy Watch 4 Classic del 2021 – e le indiscrezioni erano giuste, viene fornito con una ghiera girevole e scattante.

Con i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic teniamo fede al nostro impegno volto a rendere accessibili a un sempre maggior numero di persone gli evoluti strumenti per il monitoraggio della salute, rendendoli facilmente disponibili direttamente sul polso dell’utente. Dal coaching del sonno passando per i consigli sul fitness e al monitoraggio dei dati nutrizionali, Samsung offre all’utente nuove pratiche modalità per essere più consapevole e proattivo nel proprio percorso di salute e benessere, accompagnandolo in ogni momento della giornata”. – TM Roh, President e Head of Mobile eXperience di Samsung Electronics,

Samsung Galaxy Watch6

Quella appena presentata è la terza generazione consecutiva di Samsung Galaxy Watch con un aspetto molto simile. Ad un occhio inesperto, il modello Samsung Galaxy Watch 6 potrebbe sembrare indistinguibile dal suo predecessore, ma non è privo di aggiornamenti. Più visibilmente, l’orologio ha un display più grande e ad alta risoluzione rispetto al Galaxy Watch 5: entrambi i modelli da 40 e 44 mm mantengono le stesse dimensioni della cassa dell’anno scorso, ma Samsung è riuscita a ridurre le cornici, consentendo un display più grande nella stessa impronta.

Ci sono anche aggiornamenti sotto il cofano. Mentre le due precedenti generazioni di dispositivi indossabili Samsung utilizzavano entrambe il chipset Exynos W920 dell’azienda, la serie Watch 6 fa debuttare l’Exynos W930, che dovrebbe portare con sé modesti miglioramenti nelle prestazioni. Questa volta ci sono anche 2GB di RAM, rispetto agli 1,5 GB di Watch 5 e Watch 4.

La capacità della batteria è stata migliorata rispetto alla serie Watch 5: mentre gli orologi dello scorso anno presentavano batterie da 284 e 410 mAh rispettivamente nei modelli 40 e 44, Samsung Galaxy Watch 6 vanta celle da 300 e 425 mAh.

Tuttavia, Samsung si attiene alla stessa stima della durata della batteria fornita con il Galaxy Watch 5: circa 40 ore per carica con l’Always-On Display spento o 30 ore con l’Always-On Display acceso.

Il modello da 40 mm è disponibile nelle colorazioni Graphite e Gold. Il più grande Galaxy Watch 6 da 44 mm è disponibile in grafite o argento.

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Il modello Classic è tornato quest’anno. Mentre la serie Watch 5 ha perso lo stile classico di Samsung a favore del Galaxy Watch 5 Pro incentrato sull’outdoor, il Galaxy Watch 6 Classic riporta in auge la ghiera girevole e scattante dei dispositivi indossabili Samsung del passato.

Questa nuova ghiera rotante è più sottile di quanto non fosse nelle generazioni precedenti, tuttavia, consente lo stesso un rapporto schermo-corpo migliorato visto nel Galaxy Watch 6 base.

Come nel caso della serie Galaxy Watch 4 del 2021, il Samsung Galaxy Watch 6 Classic è funzionalmente uguale al Galaxy Watch 6 standard, con il cinturino “ibrido-ecopelle”, piuttosto che il cinturino “sportivo” in silicone del normale Watch 6.

Ma a parte lo stile più tradizionale del Classic e la ghiera girevole per la navigazione nei menu, tutto qui è uguale alla versione non Classic: entrambi i modelli hanno gli stessi display, chipset, RAM, memoria e batterie.

Entrambe le versioni da 43 e 47 mm del Samsung Galaxy Watch 6 Classic sono disponibili negli stessi due colori: nero e argento.

Disponibilità e prezzi ITA

Entrambi gli smartwatch vengono offerti sia nella versione Bluetooth che nella versione LTE. Il listino in Italia è il seguente:

Galaxy Watch6 Classic:

versione Bluetooth 43 mm ad un prezzo di 419€

versione LTE 43 mm ad un prezzo di 469€

versione Bluetooth 47 mm ad un prezzo di 449€

versione LTE 47 mm ad un prezzo di 499€

Galaxy Watch6: