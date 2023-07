Spotify ha 551 milioni di utenti… ma non riesce ancora a generare profitti

Nel secondo trimestre del 2023, Spotify ha visto il suo conteggio di utenti attivi mensili (MAU) salire a 551 milioni dopo aver accolto 36 milioni di nuovi ascoltatori. Ciò rappresenta un aumento del 27% delle MAU ed è un massimo storico per il gigante dello streaming, che ha appena pubblicato il suo rapporto sugli utili.

Sebbene non tutti i nuovi utenti abbiano sottoscritto un account Premium, Spotify ha registrato un secondo trimestre da record anche per quanto riguarda il numero di abbonati Premium. Ha accolto 10 milioni di utenti paganti – 3 milioni in più rispetto alla previsione – e ha aumentato la sua base di abbonati paganti del 17% su base annua. Non è un massimo storico, ma a quanto pare è anche il miglior Q2 che Spotify abbia mai avuto in questo senso.

Nonostante i nuovi utenti, Spotify continua a perdere denaro

Nonostante il massiccio afflusso di nuovi utenti, Spotify ha comunque perso una notevole quantità di denaro. Il suo fatturato totale per il periodo è di 3,2 miliardi di euro, l’11% in più rispetto allo scorso anno. Tuttavia, ha anche registrato una perdita operativa rettificata di €112 milioni.

Spotify ha attribuito tali perdite alla chiusura dei suoi programmi podcast, nonché all’eccesso di proprietà immobiliari e al licenziamento dei dipendenti a causa della ristrutturazione dell’azienda. Se ricorderete, il gigante dello streaming audio ha recentemente apportato grandi modifiche alla sua strategia di podcast e ha eliminato diverse produzioni originali.

Secondo il Wall Street Journal, Spotify in precedenza aveva detto agli investitori che avrebbe aumentato i prezzi per realizzare un profitto. In effetti, la società ha appena aggiunto 1 euro al vecchio tasso di abbonamento, il che significa che gli utenti in Italia ora devono pagare almeno 10,99 euro al mese.

A seguito dell’aumento del costo, la società prevede un rallentamento delle iscrizioni agli abbonamenti premium per il terzo trimestre dell’anno. Dall’avere 10 milioni di nuovi utenti paganti nel secondo trimestre, prevede di aggiungere 4 milioni di abbonati Premium nel terzo trimestre. Anche così, ritiene che gli aumenti dei prezzi “avranno un impatto minimo sulle entrate totali” e prevede ancora di fatturare €3,3 miliardi in questo trimestre.

via