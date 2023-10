I tempi in cui gli smartwatch HUAWEI rappresentavano un’esperienza software estremamente essenziale rispetto ad altri modelli sono ormai lontani. Nel corso degli anni, HUAWEI ha costantemente migliorato il set di funzionalità, aggiungendo nel contempo altre funzionalità uniche che pochi altri offrono. Il tutto senza dimenticarsi della qualità costruttiva che non ha nulla da invidiare alla concorrenza. HUAWEI Watch GT 4 è senza dubbio l’orologio della serie GT più ricco di funzionalità e, dopo una decina di giorni di test, siamo pronti a fornirvi le nostre considerazioni sul prodotto.

Pro Qualità costruttiva

Precisione nel monitoraggio di attività sportive

Estetica glamour Contro Selezione di app limitata

Unboxing

La versione che abbiamo provato è la Steel Gold con cinturino in metallo.

La confezione di vendita del GT 4 è praticamente identica a quella di tutti gli altri wearable dell’azienda: oltre allo smartwatch in se, è presente solo un caricabatteria magnetico con presa USB (non ‘è l’alimentatore da parete), una serie di maglie del cinturino metallico per poterlo allargare e la manualistica cartacea.

Design ed estetica

Cominciamo con la progettazione. Sono disponibili due modelli, il 46mm e il 41mm, e gli stili sono molto diversi. In questa recensione ci concentreremo sulla versione più piccola da 41 mm perché è quella che abbiamo testato. Tuttavia, in termini di prestazioni e qualità dei sensori, non dovrebbe esserci alcuna differenza.

Con Huawei Watch GT 4 nel formato da 46mm, per la prima volta l’azienda ha dato al corpo principale della cassa dell’orologio una nuova forma ottagonale angolare. Purtroppo questo è valido solo per la versione da 46mm, dal momento che quella più piccola che abbiamo testato rimane su un design più tradizionale.

Sembra quasi che Huawei abbia deciso di dare al modello da 41mm uno stile più glamour e al modello da 46mm più sportivo.

La posizione dei pulsanti su entrambi i modelli è la stessa di prima con un layout a due pulsanti. Il pulsante inferiore è personalizzabile, anche se di default rappresenta una scorciatoia per le preimpostazioni di rilevamento delle attività sportive.

La corona più grande ha una doppia funzionalità: basta premerla come un pulsante per navigare nella schermata principale delle app; ruotandola invece è possibile scorrere e navigare nei vari menu.

Il cinturino della versione Steel Gold è realizzato in metallo e consente facilmente di aggiungere o rimuovere le maglie per regolare alla perfezione la lunghezza. È anche possibile sostituirlo del tutto utilizzando un cinturino tradizionale, grazie anche all’aggancio standard.

Funzioni smart ed ecosistema HUAWEI

Il GT 4 funziona su HarmonyOS 3, che è stato migliorato per offrire funzionalità simili a Wear OS come la possibilità di popolare la UI con schede accessibili scorrendo verso destra dalla watch face. Queste si possono personalizzare con le funzionalità e le schermate dati utilizzate più frequentemente ed è un bel miglioramento per il sistema operativo.

A livello generale, non è cambiato molto rispetto alla nostra prova di GT 3. Si possono ricevere notifiche dai dispositivi iOS e Android associati, modificare i quadranti ed espandere la selezione scaricandone altri dall’app Huawei Health. La selezione non è ancora eccezionale, ma abbiamo trovato uno o due watch faces che ci piacevano.

Non c’è alcuna opzione eSIM qui, che è riservata al più costoso Watch 4 pro.

Tuttavia, HUAWEI Watch GT 4 consente di ricevere (non effettuare) chiamate tramite Bluetooth.

Se ti piace parlare al tuo orologio, a bordo c’è l’assistente intelligente Celia di Huawei, con controlli di riproduzione musicale di base e un lettore musicale per utenti Android. Non siamo certo ai livelli di Google Assistant (o di Siri ci verrebbe da dire), motivo per cui abbiamo preferito un utilizzo più diretto tramite touchscreen.

Uno dei maggiori svantaggi di Huawei Watch è la mancanza di un ecosistema e lo store Huawei AppGallery non ha ancora molto di cui vantarsi. Le app di grandi nomi semplicemente non sono presenti e questo si ripercuote su cose come Spotify o altri servizi musicali, il che rappresenta un grande divario nel set di funzionalità rispetto ad Apple, Google e Samsung.

Huawei ha creato comunque delle integrazioni con Strava, Komoot e Runtastic e offre la sua mappatura tramite Petal Maps.

Esteticamente e dal punto di vista dell’intuitività, HarmonyOS su HUAWEI Watch GT 4 funziona bene ed è generalmente un buon sistema operativo con cui interagire. Sembra solo che in alcune parti non sia ancora così maturo come speravamo che fosse.

Funzionalità come il lettore musicale, il supporto per i pagamenti e le app e, in misura minore, l’integrazione dell’assistente intelligente semplicemente non sembrano alla pari o efficienti come ciò che Apple e Samsung possono offrire.

Detto questo, il sistema di notifica rimane affidabile, offrendo la possibilità di rispondere alle chat con messaggi predefiniti (personalizzabili). Huawei consente una certa granularità alle sue notifiche e potrei attivare alcune (o tutte) chiamate, SMS/iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger e (stranamente) Netflix.

E le funzioni principali come gli aggiornamenti meteo e la navigazione nella UI hanno la stessa fluidità generale del modello precedente GT 3.

Monitoraggio delle attività fisiche

Il monitoraggio del fitness e le metriche sulla salute sono sempre stati un punto di forza dei dispositivi indossabili di HUAWEI, salvo occasionali intoppi. In precedenza, quando abbiamo testato il modello GT 3, li avevamo trovati estremamente precisi anche in confronto alla fascia cardio. Con il GT 4, gli stessi risultati si sono verificati.

Ho riscontrato che il monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.5+ di HUAWEI Watch GT 4 rientra in un intervallo del +/- 3% rispetto alla fascia cardio Polar H10 anche durante i cambi di ritmo: questo è persino migliore del +/- 5% dichiarato da HUAWEI.

Alcune attività comuni come camminare e correre possono essere rilevate e monitorate automaticamente. Molte altre possono essere attivati manualmente, fornendo un’analisi ancora più specifica di qualunque tipo di attività si svolge, che si tratti di sci di fondo, salto con gli sci o triathlon.

Per lo più ho usato HUAWEI Watch GT 4 nei miei giri in bici e ho scoperto che il suo monitoraggio e la sua analisi sono in linea con ciò che ottengo regolarmente con un ciclocomputer specializzato come il Bryton 420.

Qualcosa che Huawei ha aggiunto è il suo nuovo “contatore calorico scientifico”, in cui si devono inserire manualmente pasti e calorie nella sezione Peso dell’app Salute, dopodiché l’orologio può inviare avvisi per raggiungere un buon equilibrio tra assunzione di cibo ed esercizio fisico.

Non siamo mai andati molto d’accordo con questi tipi di approcci al monitoraggio dei pasti. E la necessità di inserirli manualmente senza un database di alimenti inclusi, per non parlare del tentativo di calcolare noi stessi le calorie, ci è sembrata subito un lavoro ingrato. Aggiungere questo tipo di funzionalità potrebbe essere utile, ma necessita di un po’ di lavoro.

In sintesi però, non ho dubbi nel consigliare la capacità di Watch GT 4 di monitorare accuratamente le attività sportive e i dati fisiologici.

Autonomia e ricarica

Nella sua campagna marketing, Huawei assicura fino a 7 giorni di autonomia per la versione da 41mm (e fino a 14 giorni nella versione da 46mm). Come al solito, questi valori devono essere prese con le pinze in quanto derivanti da test in laboratorio.

Nel nostro utilizzo quotidiano con tutte le funzioni di monitoraggio della salute attive e un paio di giri in bici con tracciamento GPS, siamo riusciti a ad arrivare alla fine del quarto giorno con circa il 10% di batteria residua. Huawei indica però 7 giorni di autonomia con tutte le funzioni disabilitate, per cui non crediamo che il valore reale possa essere molto distante.

Per quanto riguarda la ricarica, questa avviene in maniera abbastanza rapida. Partendo dal 10% del nostro test, la ricarica completa è avvenuta in circa 70 minuti.

Conclusioni

Il prezzo di Huawei Watch GT 4 parte da 249 euro per la versione da 46 mm con cinturino in Fluoroelastometro. La versione da 41 mm con cinturino in acciaio costa 399 euro ma, nella sua versione base con cinturino in Fluoroelastometro, costa sempre 249 euro. Ne vale la pena, soprattutto ora che Google ha lanciato il nuovo Pixel Watch 2? A nostro avviso sono due i target di mercato ideali:

Il modello da 41mm per chi preferisce maggiormente l’aspetto estetico e alla moda dello smartwatch

Il modello da 46mm per chi preferisce avere più autonomia e un look più sportivo