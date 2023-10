Quando Activision ha annunciato Call of Duty: Warzone Mobile nel 2022, lo sviluppatore ha dichiarato che aveva intenzione di rilasciare il gioco quest’anno, poco dopo la disponibilità di Call of Duty: Modern Warfare II. Ora, Activision ha pubblicato un trailer per il titolo mobile, con la rivelazione che uscirà invece nella primavera del 2024. Non ha ancora una data di lancio specifica, ma chi è interessato può già pre-registrarsi da Google Play o dall’App Store.

Warzone Mobile è un’esperienza battle royale che metterà fino a 120 giocatori su un’unica mappa. Gli operatori, le armi, le posizioni e il combattimento delle partite dovrebbero essere familiari agli attuali fan di Warzone. Condividerà anche un Battle Pass, oltre a presentare una progressione incrociata, con Modern Warfare II e Warzone 2.0.

Anche se Call of Duty: Warzone Mobile non sarà ampiamente disponibile fino al 2024, i fan in Australia, Cile, Norvegia e Svezia possono giocarci dall’inizio di quest’anno. Questa versione “a rilascio limitato” offre ad Activision la possibilità di testare il gioco con un pubblico più ampio rispetto alla Closed Alpha, in modo da poter trovare e correggere più bug, sottoporre a stress test le partite e raccogliere quanti più feedback possibile sul gameplay e su diversi elementi del titolo.

Oltre ad annunciare una nuova finestra di lancio per Call of Duty: Warzone Mobile, Activision ha anche rivelato che il gioco avrà accesso a Rebirth Island fin dal primo giorno. La mappa della modalità Resurgence preferita dai fan farà il suo debutto su dispositivi mobili e apparentemente è stata “accuratamente e appositamente costruita” per questo gioco.

Per quanto riguarda coloro che aspettano Modern Warfare III, Raven Software ha confermato all’evento COD Next che i giocatori potranno annullare l’azione nel gioco, una meccanica che era assente in Modern Warfare II. Tieni presente, tuttavia, che mentre la meccanica tornerà, non ripristinerà più Sprint tattico.

via