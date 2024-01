Dopo mesi di voci, gli ultimi smartphone top di gamma Samsung sono finalmente arrivati. La serie Samsung Galaxy S24, composta dai modelli S24, S24+ e S24 Ultra, sembra migliorare diversi aspetti rispetto alla generazione precedente, con il focus che quest’anno è tutto sulla IA.

Design

Come al solito, Samsung ha diviso il suo linguaggio di design tra i due telefoni più piccoli e il modello di phablet più grande. Il Galaxy S24 Ultra sembra quasi identico al suo predecessore, con due grandi cambiamenti: un display piatto e l’uso del titanio in tutto il corpo. Mentre la prima è stata a lungo una richiesta da parte dei fan della S Pen, la seconda significa che i materiali lungo il telaio ora utilizzano una finitura opaca, evitando il grasso e lo sporco che la finitura metallica lucida del Galaxy S23 Ultra attira costantemente.

Nel frattempo, i Galaxy S24 e S24+ sono un po’ più familiari. Questi due dispositivi ora utilizzano display leggermente più grandi – rispettivamente da 6,2 pollici e 6,7 pollici – ma il corpo reale è quasi identico ai telefoni dell’anno scorso, grazie alle cornici più piccole attorno al display. Questi schermi ora si adattano meglio al pannello dell’Ultra, con tutti e tre i telefoni che utilizzano 2.600 nit di luminosità di picco e supportano frequenze di aggiornamento dinamiche da 1 a 120 Hz. Ancora migliore è il passaggio alla risoluzione QHD+ sul Galaxy S24+.

Ma per il resto, questi dispositivi sono sorprendentemente familiari. I due telefoni più piccoli utilizzano bordi piatti che sembrano decisamente da iPhone: è impossibile ignorarli quando lo prendi in mano. L’Ultra è in linea con le ultime generazioni di smartphone Samsung. Con 8,6 mm, è appena più sottile del suo predecessore. Alcune altre piccole modifiche includono lievi modifiche al design dei pulsanti, una nuova griglia dell’altoparlante nella parte inferiore del telefono e una parte superiore della S Pen più piatta, anche se sporge ancora quel tanto che basta per oscillare avanti e indietro quando si sta in posizione verticale. Si tratta di sforzi davvero, davvero minimi per scuotere il design generale, ma è meglio che Samsung non faccia assolutamente nulla per un’altra generazione.

Caratteristiche tecniche

Veniamo alle specifiche. Negli Stati Uniti, tutti e tre i telefoni utilizzano lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, completo del marchio “for Galaxy” per un altro anno. Al di fuori degli Stati Uniti (e quindi anche in Italia), solo l’Ultra utilizza quel SoC: nei due modelli S24 e S24+ è presente l’Exynos 2400 ad alimentare il dispositivo. Non è chiaro come ciò possa influire sulle prestazioni e sulla durata della batteria visto che storicamente i chip Exynos tendono a non funzionare così come le loro controparti Qualcomm.

Il resto di queste schede tecniche sembrano molto familiari. 8 GB di RAM nel telefono più piccolo, 12 GB nei due dispositivi più grandi. Il Galaxy S24 continua a iniziare con 128 GB di spazio di archiviazione, mentre i modelli Plus e Ultra partono da 256 GB. Anche le dimensioni delle batterie sono più grandi che mai, almeno nelle varianti non Ultra. Stiamo assistendo a graditi aumenti fino a 4.000 mAh e 4.900 mAh rispettivamente nei modelli normale e Plus, mentre l’Ultra rimane a 5.000 mAh. Ci sono sicuramente alcuni miglioramenti interessanti se provieni da hardware più vecchio, ma i possessori di S23 potrebbero non sentirsi impressionati.

Schede tecniche

S24 e S24+

display: S24: Dynamic AMOLED 2X 6,2″ FHD+ S24+: Dynamic AMOLED 2X 6,7″ QHD+

processore: Exynos 2400

Exynos 2400 memorie: S24: 8/128GB 8/256GB S24+: 12/256GB 12/512GB

OS: Android 14 con One UI 6.1

Android 14 con One UI 6.1 connettività: 5G, WiFi 6E, WiFi Direct Bluetooth 5.3

5G, WiFi 6E, WiFi Direct Bluetooth 5.3 resistenza: IP68

IP68 fotocamere: anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80° posteriori: 50MP principale, f/1,8, FOV 85°, OIS 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° 10MP tele, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°

batteria: S24: 4.000mAh, ricarica 25W (0-50% in 30 min), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione di energia senza fili S24+: 4.900mAh, ricarica 45W (0-65% in 30 min), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione di energia senza fili

dimensioni e peso: S24: 147×70,6×7,6mm per 167g S24+: 158,5×75,9×7,7mm per 196g

S24 Ultra display: Dynamic AMOLED 2X 6,8″ QHD+, Super Smooth refresh rate 1-120Hz, Vision Booster, Corning Gorilla Glass Armor migliorato otticamente (-75% dei riflessi) e dal punto di vista della resistenza (+50% nella durata, 4x più resistente ai graffi)

Dynamic AMOLED 2X 6,8″ QHD+, Super Smooth refresh rate 1-120Hz, Vision Booster, Corning Gorilla Glass Armor migliorato otticamente (-75% dei riflessi) e dal punto di vista della resistenza (+50% nella durata, 4x più resistente ai graffi) piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy memorie: 12GB/256GB 12GB/512GB 12GB/1TB

OS: Android 14 con One UI 6.1

Android 14 con One UI 6.1 connettività: 5G, WiFi 7, WiFi Direct Bluetooth 5.3

5G, WiFi 7, WiFi Direct Bluetooth 5.3 supporto S Pen: sì, integrata

sì, integrata resistenza: IP68

IP68 fotocamere: anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80° posteriori: 200MP principale, f/1,7, FOV 85°, OIS 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° 50MP tele 1, zoom ottico 5x, f/3,4, FOV 22°, OIS 10MP tele 2, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°, OIS

batteria: 5.000mAh, ricarica 45W cablata (0-65% in 30 minuti), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione batteria wireless

5.000mAh, ricarica 45W cablata (0-65% in 30 minuti), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione batteria wireless dimensioni e peso: 162,3x79x8,6mm per 232g

Samsung introduce la “Galaxy AI”

Nel caso non lo sapessi, l’intelligenza artificiale è il grande punto di forza su cui Samsung scommette per la sua nuova serie Galaxy S24. “Galaxy AI” è una suite di funzionalità fornita da Samsung e Google e sembrano essere integrate abbastanza bene.

La maggior parte delle nuove funzionalità Galaxy AI di Samsung sono basate sui modelli AI di Google. Nello specifico, la serie Galaxy S24 utilizza Gemini Nano per le attività sul dispositivo e Gemini Pro per molte delle sue attività AI basate sul cloud.

Traduzione in tempo reale e modalità interprete

Una delle nuove funzionalità Galaxy AI più impressionanti della serie Galaxy S24 è Live Translate, che Samsung ha effettivamente annunciato circa un mese fa. La funzione utilizza l’intelligenza artificiale per tradurre le telefonate in tempo reale mentre sei al telefono.

Questo viene gestito tramite l’app Telefono Samsung e può essere abilitato in ogni caso con un tocco del pulsante “Assistenza chiamata” che viene visualizzato quando sei impegnato in una chiamata.

Quando utilizzi la funzione, sarai in grado di selezionare da un elenco di lingue supportate (che dovrebbero essere scaricate in anticipo, ci è stato detto). Da lì viene letto un breve disclaimer e poi la chiamata continua. Tutto ciò che dici viene tradotto nella lingua del chiamante e viceversa, e ne sentirai entrambi i lati. Tutto avviene sul dispositivo senza contattare il cloud.

ChatAssist

Integrata nella tastiera Samsung, “Chat Assist” è una funzionalità con alcune funzioni diverse. Il primo è Chat Translation, che, come suggerisce il nome, può tradurre i messaggi. Funziona in qualsiasi app di chat, ci dice Samsung, ed è alimentato dalla tastiera. I messaggi vengono tradotti (sul dispositivo) per mostrare la lingua originale e quella tradotta per garantire che l’intera conversazione sia comprensibile.

Oltre a ciò, lo “Stile di scrittura” può prendere il testo che hai già scritto e riscriverlo per espanderlo, cambiarne il tono o adattarlo a un caso d’uso specifico come i social media. Infine, “Ortografia e grammatica” è un controllo ortografico potenziato.

Cerchia per cercare

Anche se non è un’esclusiva del Galaxy S24, Google sta lanciando Circle to Search su Galaxy S24 e Pixel 8. La funzione viene visualizzata premendo a lungo il pulsante Home (o la barra dei gesti) e ti consente, beh, di cerchiare per cercare cose usando Lens. Funziona su qualsiasi app.

7 anni di aggiornamenti Android

Samsung una volta era leader nello spazio Android per quanto riguarda gli aggiornamenti, offrendo quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza per molti dei suoi dispositivi. Google ha messo in ombra Samsung con la serie Pixel 8 dello scorso anno, che comprendeva i primi telefoni Android venduti con la promessa di un periodo di aggiornamento ancora più lungo di sette anni, sia per gli aggiornamenti di funzionalità che per quelli di sicurezza.

Il nuovo impegno di Samsung per gli aggiornamenti corrisponde a quello di Google: tutti i Samsung Galaxy S24 dovrebbero, in teoria, avere accesso alle build aggiornate di Android e One UI fino all’inizio del 2031.

Sette anni interi di supporto software corrisponderebbero agli ultimi impegni di aggiornamento di Google e, sebbene Apple non definisca esplicitamente per quanto tempo i suoi telefoni ricevono gli aggiornamenti iOS, dovrebbe rendere i telefoni Galaxy più che competitivi con gli iPhone in termini di longevità: il telefono più vecchio a vedere il l’ultimo iOS 17 è l’iPhone XR, rilasciato alla fine del 2018 (più di cinque anni fa).

Questa nuova sequenza temporale di supporto software viene posizionata come una mossa rispettosa dell’ambiente, consentendo alle persone di tenere i propri telefoni S24 per lungo tempo senza sacrificare nuove funzionalità o, cosa più importante, aggiornamenti di sicurezza critici.

Disponibilità e prezzi

Il trio di nuovi Samsung Galaxy S24 è disponibile all’acquisto in preordine presso operatori e rivenditori online e su samsung.com dal 17 gennaio con consegna a partire dal 24 gennaio.

GALAXY S24 colori: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow + colori esclusivi online colori esclusivi Samsung Shop: Sapphire Blue, Jade Green, Sandstone Orange 8/128GB: 929€ 8/256GB: 989€

GALAXY S24+ colori: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow + colori esclusivi online colori esclusivi Samsung Shop: Sapphire Blue, Jade Green, Sandstone Orange 12/256GB: 1.189€ 12/512GB: 1.309€

GALAXY S24 ULTRA colori: Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet, Titanium Yellow colori esclusivi Samsung Shop: TItanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange 12/256GB: 1.499€ 12/512GB: 1.619€ 12GB/1TB: 1.859€