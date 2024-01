Il primo evento Unpacked 2024 di Samsung arriverà all’inizio di quest’anno, quindi imposta il tuo calendario per il 17 gennaio alle 19:00 (ora italiana) per guardarlo in diretta streaming da San Jose.

In genere, questi eventi vengono programmati per la prima settimana di febbraio, quindi si tratta di un cambiamento interessante, data la vicinanza al CES 2024. Si tratterà di un evento dal vivo, presso il SAP Center di San Jose, ma sarà anche trasmesso in live streaming sui vari canali Samsung, incluso YouTube.

Questo è Samsung, quindi non pubblicizza alcun dettaglio riguardante Unpacked di quest’anno. Abbiamo però alcune idee. È molto probabile che l’azienda non solo annuncerà l’arrivo della serie di smartphone di punta Samsung Galaxy S24, con l’apertura dei preordini immediatamente dopo. A tal fine, la società ha già avviato un programma di “pre-riserva” in cui inserisci il tuo nome e indirizzo e-mail per preordinare, beh, qualcosa.

Non saprai cosa hai preordinato fino al 17 gennaio. Per fortuna, non c’è alcun impegno qui e ricevi anche un credito di 50 euro per qualunque dispositivo Samsung abbia svelato L’azienda ha fatto un’offerta simile l’anno scorso, quindi deve aver funzionato.

Parlando dell’anno scorso, abbiamo ottenuto la linea Galaxy S23 in tutto il suo splendore. I Galaxy S23 e S23+ sono stati aggiornamenti minori, quindi forse l’S24 alzerà un po’ la posta, soprattutto in ambito AI. Nel 2022, Samsung ha presentato la linea di smartphone Galaxy S22. Vedi uno schema? Proprio come Apple tende a utilizzare settembre per gli annunci dei nuovi iPhone, Samsung lancia i nuovi smartphone Galaxy agli eventi Unpacked di inizio anno.

Ciò non significa, però, che a essere presentati saranno solo gli smartphone Samsung Galaxy S24. L’azienda tende ad annunciare anche nuove iterazioni di laptop al primo Unpacked ogni anno, quindi potremmo ottenere il Galaxy Book4 o qualcosa di simile. Inoltre, è lecito attendersi la presenza di nuovbe Smart TV, anche se forse queste saranno il main event della presenza di Samsung al CES 2024.