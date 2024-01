Le Web App sono diventate da tempo valide alternative alle app native su Windows e macOS: in effetti, sono uno dei motivi per cui molti dei migliori Chromebook sono più che sufficienti per molte persone. Nel tentativo di Google di rendere le Web App sempre più native, la società sta lavorando per aggiungere alcune modifiche attraverso Google Chrome 122, conferendo a tali app un aspetto più autonomo che mai.

Come notato dall’esperto di Chrome @Leopeva64 su X (ex Twitter), l’attuale versione di Google Chrome Canary, versione 122, aggiunge l’icona di una Web App alla barra del titolo per impostazione predefinita. Su Windows, si trova nell’angolo in alto a sinistra della finestra, spostando i pulsanti Indietro e Ricarica leggermente a destra. Se fai affidamento sulla tua memoria muscolare per usarli, potresti dover riadattarti un po’. Il lato positivo è che l’aggiunta dell’icona rende più semplice individuare immediatamente una Web App sullo schermo, soprattutto se non presenta caratteristiche identificative evidenti.

Another (small) improvement in Chrome PWAs, their icon now appears in the title bar, this change was also implemented by Microsoft engineers:https://t.co/e8n5d98Jdp pic.twitter.com/TsNUlduu90 — Leopeva64 (@Leopeva64) December 27, 2023

Anche se questo tweak sembra essere attivo su Windows per Leopeva64, non siamo stati in grado di ricrearlo su macOS. È possibile che l’aggiunta dell’icona alla barra del titolo implichi lo spostamento di alcuni flag in chrome://flags o altre modifiche. Alcuni anni fa, Google ha anche iniziato a consentire agli sviluppatori di modificare la barra del titolo in base alle proprie preferenze, consentendo loro di aggiungere funzionalità come barre di ricerca o immagini. Con questo, gli sviluppatori saranno probabilmente in grado di ignorare la visualizzazione dell’icona dell’app.

Un altro tweak notato da Leopeva64 sta facendo scalpore ancora più grande. Con Google Chrome 122 Canary, le notifiche delle Web App ora mostrano correttamente le loro icone e nomi anziché il simbolo generico di Chrome su Windows. Ad esempio, una notifica inviata dalla Web App X ora mostrerà l’icona e il nome del servizio anziché semplicemente dire “Google Chrome”. In passato, potevi identificare rapidamente la provenienza di una notifica guardando l’URL nella parte inferiore della scheda di notifica, ma la modifica lo rende molto più ovvio, soprattutto se utilizzi più app Web.

Anche se il nuovo stile di notifica sembra essere disponibile su Windows senza alcuna modifica, potrebbe essere necessario abilitare il flag chrome://flags/#enable-mac-pwas-notification-attribution su macOS.

Lo stato delle Web App su Android

Su Android, le Web App installate supportano da tempo la visualizzazione delle notifiche con la propria icona e nome.

Nel frattempo, anche Google mostra un certo amore per le Web App su Android. Qualche tempo fa, l’azienda è stata vista mentre lavorava su una semplice opzione di ripristino durante la configurazione del nuovo telefono. All’apertura di Chrome, ti verrà richiesto di configurare in blocco le Web App che avevi sul vecchio telefono, consentendoti di selezionarle tutte o nessuna. L’ultima volta che abbiamo visto questa funzionalità, era ancora nelle fasi iniziali e mostrava solo dati di esempio.