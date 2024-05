Epic Games ha vinto la causa antitrust contro Google a dicembre, quando una giuria federale ha ritenuto che quest’ultima violasse le leggi antitrust statunitensi per quanto riguarda il modo in cui gestisce il Play Store. Pochi mesi dopo, lo sviluppatore di giochi ha presentato il suo elenco di richieste che, se implementate, spalancherebbero le porte del Play Store. Ora, Google ha presentato un’ingiunzione dicendo alla corte che no, non darà a Epic ciò che vuole senza combattere, perché le richieste della società “sono troppo egoistiche“.

Le richieste avanzate da Epic richiederebbero alla corte non solo di creare un regime normativo globale per fissare i prezzi per le app, ha scritto Google nel documento, ma anche di microgestire “un ecosistema altamente complesso e dinamico” utilizzato da miliardi di consumatori e sviluppatori di app in tutto il mondo.

Se ricorderete, Epic vuole che Google apra Android ad app store di terze parti e renda disponibile il suo catalogo di app a tali negozi. Vuole inoltre che le app preinstallate siano bandite e che venga vietata qualsiasi attività di Google che incentivi terze parti.

Google ha affermato che piegarsi a tutte queste richieste “gli impedirebbe effettivamente di competere“, il che a sua volta influenzerebbe negativamente gli utenti e gli sviluppatori Android. Le proposte di Epic avvantaggiano solo Epic, ha affermato Google nel suo documento, e danneggeranno altri sviluppatori privandoli del controllo su dove viene distribuita la loro app. I produttori non saranno più in grado di trarre vantaggio dalle partnership generalmente offerte da Google, mentre gli utenti dovranno affrontare ulteriori rischi per la sicurezza e la privacy.

La società ha anche criticato Epic per la “vaghezza” della sua ingiunzione proposta, che richiederebbe l’intervento ripetuto e continuo dei tribunali. Allo stesso modo, le richieste di Epic apparentemente richiederebbero alla corte di microgestire l’attività di Google.

“Le richieste di Epic danneggerebbero la privacy, la sicurezza e l’esperienza complessiva di consumatori, sviluppatori e produttori di dispositivi“, ha dichiarato a Engadget Wilson White, vicepresidente degli affari governativi e delle politiche pubbliche di Google. “Non solo la loro proposta va ben oltre la portata del recente verdetto del processo statunitense – che contesteremo – ma è anche superflua a causa dell’accordo che abbiamo raggiunto lo scorso anno con i procuratori generali di ogni stato e di più territori. Continueremo a farlo Difendiamo vigorosamente il nostro diritto a un modello di business sostenibile che ci consenta di proteggere le persone, collaborare con gli sviluppatori per innovare e far crescere le loro attività e mantenere un fiorente ecosistema Android per tutti.”

Google ha affermato che se Epic vuole veramente promuovere la concorrenza piuttosto che creare “un vantaggio ingiusto, controllato dal tribunale per se stessa”, allora prenderà spunto dal suo accordo con i funzionari statali che in precedenza avevano accusato la società di abusare della sua posizione dominante sulla distribuzione di app Android.

Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, non era, ovviamente, soddisfatto di tale accordo, twittando all’epoca: “Se Google metterà fine al suo monopolio sui pagamenti senza imporre una tassa di Google sulle transazioni di terzi, troveremo un accordo e saremo amici di Google nella loro nuova era. Ma se l’accordo si limita a ripagare gli altri querelanti lasciando in vigore la tassa di Google, continueremo a combattere solo se l’applicazione dell’antitrust non solo aprirà i mercati, ma ripristinerà anche la concorrenza sui prezzi”.