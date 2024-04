A dicembre, Epic Games ha vinto una causa antitrust contro Google e il suo Play Store. Una giuria ha convenuto che Google detiene un monopolio illegale sulla fatturazione in-app e sulla distribuzione delle app sui dispositivi Android e che è impegnata in pratiche anticoncorrenziali con alcune società di gioco e produttori di dispositivi.

All’epoca, non era chiaro cosa avesse effettivamente vinto Epic poiché i rimedi non erano stati determinati. Il produttore di Fortnite ha ora presentato una proposta di ingiunzione permanente contro Google specificando in dettaglio ciò che vuole. In breve, Epic vuole che il Play Store sia quasi completamente aperto.

L’ingiunzione si basa su tre punti fondamentali, ha osservato Epic in un post sul blog. Innanzitutto, Epic ritiene che Google debba consentire agli utenti di scaricare app da dove desiderano senza che ciò sia d’intralcio. Dice che le persone dovrebbero essere in grado di aggiungere app ai dispositivi Android più o meno allo stesso modo in cui possono farlo da un computer: da qualsiasi app store o dal web.

Epic vuole impedire a Google di scoraggiare le persone dal scaricare app dal Web (anche se va bene lasciare che Google blocchi il malware). Vuole anche impedire all’azienda di collaborare con operatori e produttori di telefoni per limitare le opzioni a disposizione dei consumatori per scaricare app. Tra le altre cose, Epic vuole che le restrizioni sugli app store preinstallati siano bandite. Pertanto, se l’ingiunzione verrà approvata, in futuro potremmo vedere i telefoni Android preinstallati con un’app Epic Games Store.

In secondo luogo, Epic sostiene che Google deve consentire agli sviluppatori e agli utenti la libertà di scegliere come offrire e pagare gli acquisti in-app, “senza commissioni e restrizioni anticoncorrenziali“. Afferma che Google deve consentire agli sviluppatori di includere collegamenti dalle loro app a siti Web, dove potrebbero essere in grado di offrire sconti poiché eviterebbero le commissioni dei pagamenti in-app di Google facilitate tramite il Play Store.

Epic punta in alto nella sua battaglia contro il Google Play Store

Epic ha dato il via alla sua battaglia legale con Google (ed Apple) nel 2020 sottolineando ai giocatori mobili di Fortnite che avrebbero potuto risparmiare denaro acquistando la valuta V-bucks direttamente da Epic. Secondo l’ingiunzione proposta, a Google verrebbe impedito di tentare di impedire opzioni di pagamento alternative attraverso programmi di conformità come User Choice Billing.

Il terzo obiettivo dell’ingiunzione proposta da Epic è impedire a Google di ritorsioni contro di essa (o qualsiasi app o sviluppatore) per aver adottato le pratiche dell’app store. “Google ha una storia di conformità dannosa e ha tentato di eludere leggi e regolamenti volti a regnare nel controllo anticoncorrenziale sui dispositivi Android“, ha scritto Epic. “La nostra ingiunzione proposta mira a impedire a Google di ripetere le tattiche di malafede del passato e ad aprire i dispositivi Android alla concorrenza e alla scelta di tutti gli sviluppatori e consumatori.”

L’ingiunzione contiene maggiori dettagli sulle richieste di Epic, incluso che Google possa districare i suoi prodotti e servizi (come le API Android) dal Play Store. Per un periodo di sei anni, Epic vuole che Google consenta agli app store di terze parti di accedere al Play Store senza costi e che abbiano accesso alla libreria di app del Play Store. Ciò significherebbe anche consentire agli app store di terze parti di gestire gli aggiornamenti per le app del Play Store. Epic vuole che Google nomini un comitato di conformità per garantire che anche lui rispetti l’ingiunzione.

Forse non dovremo aspettare troppo a lungo per scoprire quante delle richieste di Epic vengono approvate dal tribunale. Google risponderà alla proposta entro il 2 maggio e l’udienza sull’ingiunzione è fissata per il 23 maggio.

“La denuncia di Epic alla Corte Federale degli Stati Uniti dimostra ancora una volta che vuole semplicemente i vantaggi di Google Play senza dover pagare per questo“, ha detto a Engadget un portavoce di Google in una nota. “Continueremo a contestare il verdetto, poiché Android è una piattaforma mobile aperta che deve affrontare una forte concorrenza da parte dell’App Store di Apple, nonché degli app store su dispositivi Android, PC e console di gioco.”