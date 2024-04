Samsung non partecipa al mercato delle fusioni e acquisizioni da più di 7 anni, nonostante abbia più di 60 miliardi di dollari in contanti che potrebbe utilizzare per acquistare nuove società. La sua assenza da questo spazio è stata in parte dovuta anche ai problemi legali dell’erede Lee Jae-yong, che solo di recente è tornato al vertice libero da ogni aggravante.

Un’altra persona chiave che ha svolto un ruolo importante nelle precedenti acquisizioni di Samsung, Ahn Joonghyun, è tornata in Samsung Electronics come presidente e capo della divisione Future Industry Research di Samsung Global Research. Questa divisione guida la strategia di gestione del conglomerato ed è anche responsabile della sua attenzione su fusioni e acquisizioni.

Joonghyun ha guidato le principali operazioni di fusione e acquisizione di Samsung per quasi un decennio prima di passare ad altri ruoli nel conglomerato due anni fa. Ha guidato quasi tutte le principali acquisizioni di Samsung, inclusa quella da 6,7 miliardi di dollari di Harman International nel 2017.

I rapporti suggeriscono che Samsung sta esaminando potenziali obiettivi di acquisizione nei segmenti dell’intelligenza artificiale, delle smart car e delle comunicazioni wireless poiché considera questi settori come futuri motori di crescita. La società ha accumulato liquidità per finanziare queste acquisizioni e ha ammesso pubblicamente la maggiore attenzione alla ricerca di migliori opportunità di fusione e acquisizione.

Rapporti recenti suggeriscono che il colosso coreano sia in corsa per acquistare le attività HVAC di Johnson Controls per oltre 6 miliardi di dollari. L’azienda sarebbe interessata anche all’acquisto del settore dell’elettronica automobilistica della società tedesca di ricambi auto Continental AG.

