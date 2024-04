Venerdì, le persone sul Web hanno notato una nuova aggiunta al loro Instagram: Meta AI, il chatbot dell’azienda per scopi generali e basato sull’intelligenza artificiale, in grado di rispondere a domande, scrivere poesie e generare immagini con un semplice messaggio di testo. La mossa non è sorprendente. L’azienda ha rivelato Meta AI nel settembre 2023 e ha trascorso gli ultimi mesi ad aggiungere il chatbot a prodotti come Facebook Messenger e WhatsApp, quindi aggiungerlo a Instagram sembra un gioco da ragazzi.

“Le nostre esperienze generative basate sull’intelligenza artificiale sono in fase di sviluppo in varie fasi e ne stiamo testando pubblicamente una serie con capacità limitata“, ha detto a Engadget un portavoce di Meta, il che suggerisce che non tutti hanno ancora la funzionalità disponibile.

Meta AI viene visualizzato nella barra di ricerca di Instagram. Toccandola si può iniziare una conversazione con Meta AI come se si volesse semplicemente scrivere a un amico su Instagram. È possibile chiedere al chatbot di dare definizioni di parole, suggerire titoli per alcune storie e generare immagini di cani sullo skateboard.

Se tocchi il menu hamburger all’interno del bot, Meta AI ti mostrerà anche un lungo elenco di possibili azioni che chiedi al bot di intraprendere.

Perché vorresti che un chatbot su Instagram suggerisse suggerimenti per gestire l’addebito sulla carta di credito, discutesse di cardio e pesi o suggerisse trucchi per viaggiare con i punti, non lo so. Ma il punto è che se vuoi, ormai puoi.

Ad ogni modo, prima di lasciarvi vi vogliamo ricordare che Meta ha spiegato nei giorni scorsi come i servizi di terze parti possono essere interoperabili con Messenger e WhatsApp.