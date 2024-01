WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo, che ti permette di comunicare con i tuoi contatti, inviare foto, video, audio, documenti e molto altro ancora.

Ma cosa succede se cambi il tuo telefono e vuoi mantenere le conversazioni di WhatsApp? Come puoi fare backup WhatsApp e ripristinarlo poi sul tuo nuovo dispositivo, sia esso Android o iPhone?

In questo articolo, dopo aver analizzato i metodi tradizionali, approfondiremo insieme una soluzione semplice ed efficace per fare backup WhatsApp e trasferirlo tra dispositivi diversi.

Perché eseguire il backup WhatsApp e come farlo in modo tradizionale

Fare backup WhatsApp è importante per diversi motivi:

Per evitare di perdere le chat più importanti, ad esempio in caso di cancellazione accidentale, furto, danno o perdita del telefono

Per liberare spazio sul tuo dispositivo, eliminando le chat e i media che non ti servono più ma conservandoli sul computer o sul cloud.

Per trasferire le tue chat di WhatsApp sul nuovo telefono, quando cambi dispositivo o sistema operativo.

Ci sono diverse strategie per fare backup chat di WhatsApp in modo tradizionale ma tutte queste opzioni hanno rischi che dovresti monitorare con attenzione.

Metodo 1: Fare backup WhatsApp su Google Drive o iCloud

Il primo metodo che potresti usare è fare backup WhatsApp su Google Drive o iCloud, usando la funzione integrata nell’app di WhatsApp.

Questa alternativa ti permette di salvare le tue chat e i media sul cloud e ripristinare i dati sul tuo telefono quando ne hai bisogno. L’approccio ha alcuni svantaggi che elenchiamo qui di seguito:

Richiede una connessione internet stabile e veloce, altrimenti il backup potrebbe fallire o impiegare molto tempo

Occupa spazio sul tuo account Google Drive o iCloud

Non supporta il trasferimento di WhatsApp tra dispositivi con sistemi operativi diversi, ad esempio da Android a iPhone oppure viceversa

Metodo 2: Fare backup WhatsApp tramite e-mail

Il secondo metodo a cui potresti pensare è fare backup WhatsApp tramite e-mail, facendo riferimento alla funzione “Esporta chat” nell’app di WhatsApp.

Questo stratagemma ti permette di inviare le tue chat e i media a te stesso oppure a un altro destinatario via e-mail, scaricando poi i dati sul tuo computer o sul tuo nuovo telefono.

Anche in questo caso, tuttavia, potresti riscontrare alcuni fattori negativi che proviamo insieme ad analizzare:

Puoi esportare solo una chat alla volta, elemento che può essere molto noioso e dispendioso in termini di tempo, specialmente se hai molte chat da salvare

Puoi esportare solo fino a 10.000 messaggi per chat, limitazione che implica una potenziale perdita della tua cronologia, in particolar modo se hai chat molto lunghe

Non puoi ripristinare le chat esportate nell’app di WhatsApp ma puoi solo visualizzarle come file di testo o media

Metodo 3: Fare backup WhatsApp tramite iTunes o Finder

Il terzo metodo che potresti usare se hai un iPhone è fare backup WhatsApp tramite iTunes o Finder.

Questo approccio ti permette di fare un backup completo del tuo iPhone, inclusi i dati di WhatsApp, archiviando tutto sul tuo computer e ripristinando poi i dati sul tuo nuovo iPhone quando ne hai bisogno.

Elenchiamo adesso quali sono gli svantaggi:

Richiede di collegare il tuo iPhone al computer tramite un cavo USB e di usare il software iTunes o Finder, che potrebbe essere complicato o problematico per alcuni utenti inesperti

Sovrascrive tutti i dati e le impostazioni del tuo nuovo iPhone, operazione che significa la perdita dei dati che avevi già sul tuo nuovo dispositivo

Non supporta il trasferimento di WhatsApp da iPhone ad Android oppure da Android a iPhone

Come hai ben capito dai metodi che abbiamo analizzato minuziosamente, le alternative tradizionali per fare backup WhatsApp hanno rischi abbastanza evidenti che è meglio scongiurare.

Per questo motivo, quindi, è sempre suggerito usare un altro strumento, più semplice, veloce e sicuro: UltFone Transfer.

Perché usare UltFone Transfer per fare backup WhatsApp

UltFone Transfer è un software che consente agli utenti di trasferire, eseguire il backup e ripristinare i dati di WhatsApp e WhatsApp Business con un solo clic.

Lo strumento può trasferire direttamente WhatsApp e WhatsApp Business tra iOS e Android senza un reset di fabbrica, può trasferire GB WhatsApp da Android ad Android oppure da Android a iPhone per Mac. Inoltre, può scaricare, ripristinare e trasferire il backup di WhatsApp da Google Drive a iPhone e Android.

Il software è compatibile con iOS 17/iPadOS Beta e Android OS 12. UltFone Transfer, dunque, consente agli utenti di visualizzare, eseguire il backup e ripristinare WhatsApp o WhatsApp Business (sia per iOS che per Android), Viber/Kik (solo per iOS).

UltFone Transfer ha diversi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali per fare backup WhatsApp:

È facile da usare e basta scaricare il software sul computer, collegare il dispositivo e seguire le istruzioni

È veloce perché in pochi minuti il software trasferisce, esegue il backup o ripristina i dati di WhatsApp sul tuo dispositivo o sul tuo computer

È assolutamente sicuro, visto che il software non danneggia il dispositivo, non causa la perdita di dati e non influisce sulla garanzia del produttore.

È pratico e comodo, con il software che supporta tutti i modelli di iPhone, iPad e iPod touch, oltre a tutti i modelli di smartphone e tablet Android, tutte le versioni di WhatsApp, WhatsApp Business e GB WhatsApp.

Come usare UltFone Transfer per fare backup WhatsApp

Usare UltFone Transfer per fare backup WhatsApp è molto semplice. Ecco la procedura passo dopo passo, che puoi seguire per portare a termine positivamente l’operazione che hai bisogno di fare.

Passo 1: Scaricare e installare UltFone Transfer sul computer

Il primo passo da compiere è scaricare e installare UltFone Transfer sul tuo computer. Puoi farlo visitando il sito ufficiale e cliccando sul pulsante “Scarica Ora”. Adesso segui le istruzioni per completare l’installazione in pochissimi istanti.

Passo 2: Collegare il dispositivo al computer e avviare il software

Il secondo passo è collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB originale e compatibile, avviando poi il software. Il programma riconoscerà, senza la necessità di variare le impostazioni e in modo del tutto automatico, il dispositivo. Ti mostrerà dunque la schermata principale, dove potrai scegliere tra le opzioni di trasferimento e ripristino WhatsApp.

Passo 3: Scegliere l’opzione desiderata e seguire le istruzioni

Il terzo passo è scegliere l’opzione desiderata e seguire le istruzioni. In riferimento all’opzione che scegli, il software ti guiderà attraverso i passaggi necessari per trasferire, eseguire il backup o ripristinare i dati di WhatsApp sul tuo dispositivo o sul tuo computer. Puoi anche visualizzare i dettagli dei dati di WhatsApp prima di eseguire qualsiasi operazione.

FAQ

Posso utilizzare UltFone Transfer per trasferire chat di WhatsApp da un dispositivo Android a un iPhone?

Sì, UltFone Transfer supporta il trasferimento diretto di chat di WhatsApp da Android a iPhone senza la necessità di un reset di fabbrica. Il processo è veloce, sicuro e conserva l’integrità dei dati durante il trasferimento.

UltFone Transfer è sicuro?

UltFone Transfer è un software sicuro e affidabile, che non contiene virus o malware. Il programma non provoca il danneggiamento del dispositivo e non prevede eliminazioni accidentali di dati. La garanzia del produttore non viene intaccata dall’utilizzo di questo tool.

UltFone Transfer è compatibile con il mio dispositivo?

UltFone Transfer è compatibile con tutti i modelli di iPhone, iPad e iPod touch, oltre a tutti i modelli di smartphone e tablet Android, nonché con tutte le versioni di WhatsApp, WhatsApp Business e GB WhatsApp. Puoi scegliere il tipo di WhatsApp che vuoi trasferire, eseguire il backup o ripristinare, tra cui WhatsApp normale, WhatsApp Business e GB WhatsApp. UltFone Transfer rileverà automaticamente il tipo di WhatsApp sul tuo dispositivo e ti mostrerà le opzioni disponibili.

Conclusione

UltFone Transfer è il software ideale per fare backup WhatsApp e trasferirlo tra dispositivi diversi con un solo clic.

Con questo strumento potente e moderno puoi salvare le tue chat e i media di WhatsApp sul tuo computer o sul cloud, ripristinandolo poi sul tuo nuovo dispositivo Android o iPhone.

Puoi inoltre trasferire WhatsApp tra dispositivi con sistemi operativi diversi, ad esempio da un device Android a un iPhone o viceversa, senza perdere i dati e senza fare un reset di fabbrica.

UltFone Transfer è facile da usare, veloce, sicuro e pratico. Supporta tutte le versioni di WhatsApp, WhatsApp Business e GB WhatsApp.